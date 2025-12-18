Actriz Dorismar Kerchen se somete a cuarta cirugía para reconstruir su nariz tras mala praxis

La actriz, influencer y presentadora de televisión Dora Noemí Kerchen, más conocida como Dorismar, quedó con el rostro "desfigurado" tras realizarse una rinoplastia en el año 2023 con el doctor José Achar, quien anteriormente ha sido acusado de mala praxis.

Según contó una fuente a TV Notas, el médico “no la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido”. Asimismo, señaló que el cirujano minimizó la situación, aunque para el 2024 había tratado de arreglar la nariz en dos ocasiones, pero no hubo mejoras y quedó peor, sin poder trabajar y con baja autoestima.

“En la segunda cirugía de reconstrucción le limó el tabique. Sin embargo, para mi gusto fue demasiado. Le dejó el tabique exageradamente pequeño y curvo… para enmendar su error, le puso un implante artificial de relleno, pero lo delicado es que ella no lo autorizó y al final las cosas empeoraron”, expresó.

En 2024, con la tercera cirugía, “la desfiguró. Casi no podía respirar por sus vías nasales, prácticamente se la mutilaron. Le dejaron una nariz nada funcional”, así que decidió demandar, de acuerdo con TV Notas.

La también modelo argentina reapareció este miércoles en sus redes sociales para anunciar que viajó a Colombia para operarse una vez más en busca de mejorar su apariencia y retomar su carrera.

Por su lado, el otorrinolaringólogo colombiano Froilan Paez reveló los daños que había sufrido la nariz de la artista de 51 años.

La playmate radicada en México enfrentó problemas como:

Necrosis de la piel del dorso nasal por inyectables con cicatriz irreversible.

Rechazo de prótesis nasal (implante) con infección y retiro.

Injerto de cartílago auricular con migración errática.