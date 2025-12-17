Romeo Santos revela que ya tiene fecha para su retiro

No es un secreto que Romeo Santos ha expresado que disfruta más su faceta como compositor que como intérprete y que dejaría de cantar para dedicarle tiempo a componer para otros.

Sin embargo, la estrella de la música latina no se había referido al tema de un posible retiro definitivo, hasta hace unos días cuando reveló que ya tiene una fecha establecida para su despedida de los escenarios tras debutar con la agrupación Los Tinellers (actual Aventura) en el año 1995.

En medio del éxito que está teniendo su álbum en conjunto con Prince Royce, “Better Late Than Never”, que logró posicionarse número uno global en Spotify, el cantautor de origen dominicano habló por primera vez sobre sus planes de enfocarse en disfrutar los frutos de sus 30 años de carrera.

En una entrevista con Alejandra Espinosa en "All Access", de la plataforma Vix, el multipremiado artista respondió sobre si ha querido rendirse: "Sí, he pasado por etapas, por momentos, que me he preguntado: ¿Valdrá la pena? ¿Qué es más importante el arte o estar y ser feliz?".

"Porque a veces eres exitoso, pero estás un poco vacío y lo que no han presenciado lo que hemos presenciado nosotros quizás dicen: 'Yo estoy vacío y quiero ser exitoso', pero cuando lleguen a esta posición te darás cuenta que aunque seas artista, doctor, todos sentimos lo mismo", explicó.

Señaló que se arrepiente de no haber vivido más y trabajar más de lo que disfruta, frase que dio pie a la pregunta de Espinoza: ¿En algín momento tienes pensado decir: '¿Sabes qué? Ahora voy a dejar de trabajar y voy a empezar a disfrutar'?. A esto, Santos afirmó: "Sí, tengo una fecha, pero después hablamos de eso".