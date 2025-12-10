Abogado de Nodal dice el artista quiere saber lo que Cazzu hace con el dinero que le da para Inti

Luego que se diera a conocer la demanda de Christian Nodal a Cazzu, donde alega que le ha dado unos 12 millones de pesos mexicano (654 mil dólares) para la manutención de su hija Inti, el abogado del cantante aclaró que su cliente busca esclarecer en qué se ha gastado el dinero.

En un comunicado enviado al programa “Ventaneando”, César Muñoz, indicó que la demanda no es disputar la custodia ni la manutención, sino garantizar que los recursos aportados hayan sido utilizados en beneficio de la menor y asegurar la nacionalidad mexicana de la niña, infirmó Infobae.

El profesional del derecho condenó que la demanda se haya filtrado porque el proceso se lleva "bajo un estricto llamado a la reserva procesal".

“La pensión alimenticia no constituye el centro del litigio y no debe ser objeto de especulación pública que hasta ahora se ha hecho; sin embargo, las pruebas se están desahogando para demostrar el interés principal de mi representado que es garantizar que los recursos destinados a su hija realmente se apliquen en su beneficio. Este proceso busca asegurar que las cantidades proporcionadas lleguen efectivamente a la menor y se utilicen para cubrir sus necesidades, ante dudas fundadas sobre que ello haya ocurrido de manera adecuada en el pasado, como es su derecho”, se lee en el documento.

Se recuerda que en un documento previo presentado en el programa de “TV Azteca”, se detallaba que Nodal demandó a la madre de su hija en un juzgado familiar del estado de Jalisco, México, por la manutención de Inti.

El artista alegó que le hizo los pagos en efectivo a la rapera en un periodo de 13 meses.

Nodal busca involucrarse activamente en todas las decisiones relacionadas con la crianza y el futuro de su hija, por lo que Asimismo, solicitó la intervención de las autoridades para garantizar su participación, indica Infobae.

El esposo de Ángela Aguilar alega que sí permite que la menor viaje al extranjero e incluso asegura que ha intentado tramitar el pasaporte mexicano y una visa americana para que la pequeña pueda viajar.