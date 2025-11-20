Las dominicanas Jennifer Ventura y Yamilex Hernández no logran avanzar al top 12 en Miss Universo

Miss República Dominicana Jennifer Ventura no logró avanzar al top 12 en Miss Universo 2025.

Tampoco entró a esta lista la dominicana Yamilex Hernández, quien lleva la banda de Miss Universe Latina.

Los países que clasificaron al top 12 son: Chile, Colombia, Cuba, Guadalupe

México, Puerto Rico, Venezuela, China, Tailandia, Philipinas, Malta y Costa de Marfil.

Miss Universo se realiza esta noche en Tailandia, donde 125 mujeres compiten por la ansiada corona.