Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Farándula

Miss Universo

Las dominicanas Jennifer Ventura y Yamilex Hernández no logran avanzar al top 12 en Miss Universo

El certamen se realiza en Tailiandia 

Jennifer Ventura, Miss República Dominicana 2025

Jennifer Ventura, Miss República Dominicana 2025Instagram

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

Miss República Dominicana Jennifer Ventura no logró avanzar al top 12 en Miss Universo 2025.

Tampoco entró a esta lista la dominicana Yamilex Hernández, quien lleva la banda de Miss Universe Latina.

Los países que clasificaron al top 12 son: Chile, Colombia, Cuba, Guadalupe

México, Puerto Rico, Venezuela, China, Tailandia, Philipinas, Malta y Costa de Marfil.

Miss Universo se realiza esta noche en Tailandia, donde 125 mujeres compiten por la ansiada corona.

Tags relacionados