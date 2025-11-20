Miss Universo
Las dominicanas Jennifer Ventura y Yamilex Hernández no logran avanzar al top 12 en Miss Universo
El certamen se realiza en Tailiandia
Miss República Dominicana Jennifer Ventura no logró avanzar al top 12 en Miss Universo 2025.
Tampoco entró a esta lista la dominicana Yamilex Hernández, quien lleva la banda de Miss Universe Latina.
Los países que clasificaron al top 12 son: Chile, Colombia, Cuba, Guadalupe
México, Puerto Rico, Venezuela, China, Tailandia, Philipinas, Malta y Costa de Marfil.
Miss Universo se realiza esta noche en Tailandia, donde 125 mujeres compiten por la ansiada corona.