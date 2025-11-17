Jencarlos Canela se compromete con la tenista Olivia Elliott

El actor y cantante de origen cubano Jencarlos Canela anunció su compromiso con la tenista inglesa Olivia Elliot, con quien mantiene un noviazgo desde hace dos años.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió un emotivo video del momento junto a un mensaje en inglés dedicado a su prometida.

“Este momento comenzó con una carta que le pedí que leyera mientras contemplábamos la puesta de sol. Me recordó el momento en que nuestra relación se hizo oficial, hace muchas puestas de sol. Mientras leía, sonaba de fondo esta canción que tanto significa para nosotros”, inició.

“Estas fueron las palabras que tenía en sus manos justo antes de darse la vuelta y honrarme diciendo que sí a una de las preguntas más importantes que le he hecho a alguien”, continuó.

En el texto, el protagonista de la telenovela "Más sabe el diablo" refelexionó sobre los desafíos de vivir junto a Olvia como pareja.

“Mi amor, desde el momento en que entraste en mi vida, algo cambió. No solo conocí a alguien hermosa, conocí a alguien que hace que los momentos más difíciles de la vida parezcan fáciles”, escribió.

“Hemos pasado por tanto juntos, y a través de todo esto, una cosa se ha vuelto más clara cada día… No quiero enfrentar nada en esta vida sin ti a mi lado”, afirmó.

“Prometo proteger tu corazón, escucharte incluso cuando sea difícil, reír contigo, crecer contigo y nunca dejar de elegirte”, expresó.