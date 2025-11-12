Akon fue arrestado por no presentarse ante el tribunal por multa de licencia suspendida

El artista de hip-hop Akon fue arrestado la semana pasada en un suburbio de Atlanta después de no presentarse ante el tribunal para responder por una multa por conducir con la licencia suspendida.

Según consta en los registros policiales, Akon, cuyo nombre legal es Aliaune Thiam, fue arrestado el viernes por la policía en Chamblee, al noreste de Atlanta. Akon fue trasladado a la cárcel del condado de DeKalb, donde fue entregado a la policía de Roswell. Estos, a su vez, lo ingresaron en otra cárcel, tras lo cual pagó la fianza y fue puesto en libertad el mismo día.

Akon, nacido en Estados Unidos de padres senegaleses, saltó a la fama en el mundo del R&B tras el lanzamiento de su álbum debut en 2004. El cantante, nominado al Grammy, ha participado en más de una docena de éxitos que alcanzaron el Top 10, incluyendo «Smack That», «I Wanna Love You» y «Locked Up». También ha colaborado activamente en proyectos filantrópicos en África , ya que vivió en Senegal durante su infancia.

Los representantes de Akon no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el miércoles.

Los informes policiales de Roswell indican que Akon, quien tiene su domicilio en una urbanización cerrada de la vecina Alpharetta, fue encontrado el 10 de septiembre en una Tesla Cybertruck averiada en una calle concurrida. El agente de policía solicitó una grúa. Mientras esperaba, el informe señala que el agente verificó la matrícula y descubrió que Akon no tenía seguro de auto vigente y que su licencia de conducir estaba suspendida por no presentarse a una audiencia judicial en enero de 2023.

Según el informe, la policía confiscó la camioneta y multó a Akon por conducir sin licencia válida, le quitó la licencia que portaba y lo dejó en libertad. También le encontraron y confiscaron un cigarrillo electrónico ilegal.

La policía de Chamblee informó a los medios de comunicación locales que el viernes respondieron a una llamada en un negocio llamado Tint World cuando una cámara de tráfico les alertó de que la Cybertruck estaba allí y que estaba relacionada con una orden de arresto pendiente.

Akon se encuentra actualmente de gira por la India. Actuó en Delhi el domingo, dos días después de su detención.