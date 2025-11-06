Nicki Nicole y Lamine Yamal: Una relación de cuatro meses que llegó a su final

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole llegó a su fin tras cuatro intensos meses marcados por la atención mediática y los rumores, convirtiéndose rápidamente en uno de los romances más comentados del año. La pareja empezó su historia durante el cumpleaños del futbolista y, pese a la fuerte conexión demostrada en eventos públicos, la distancia y la diferencia de agendas acabaron pesando más que la pasión inicial.

Los comentarios sobre supuestas infidelidades no han faltado en las últimas semanas, pero ambos protagonistas han desmentido tajantemente cualquier traición.

Por primera vez, el jugador del F.C. Barcelona ha dado la cara tras la ruptura con la cantante argentina. El joven jugador ha llegado a su domicilio acompañado por uno de sus hombres de seguridad y, ante la presencia de los reporteros, se ha limirado a declarar con serenidad que está "todo perfecto". Su breve pero contundente respuesta ha calmado las especulaciones sobre un posible conflicto entre ambos, dejando entrever que la separación se habría producido en buenos términos.

Fuentes cercanas al entorno del futbolista aseguran que Lamine está centrado en su carrera y en mantener la estabilidad personal en un momento clave de su proyección profesional. Por su parte, Nicki Nicole continúa inmersa en sus compromisos musicales, sin hacer declaraciones públicas más allá de las redes, donde ha mantenido un tono discreto y alejado de la polémica.

La ruptura entre el joven talento del fútbol español y la artista argentina ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, donde sus seguidores siguen cuestionando el motivo de esta inesperada ruptura.

Hace unos días, el futbolista del FC Barcelona declaró al programa D Corazón de Televisión Española: “No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.