Miss Universo sanciona a su director en Tailandia tras insultar a la mexicana Fátima Bosch

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, ordenó al CEO Mario Búcaro tomar acciones legales contra su director en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quien a inicios de esta semana protagonizó un enfrentamiento con la representante de México, Fátima Bosch.

Nawat cuestionó a la modelo por no publicar contenido sobre Tailandia, país anfitrión del certamen, en sus redes sociales. Asimismo, acusó a la joven de obedecer al director nacional de México y no a los organizadores de la próxima edición del concurso.

Asimismo, Nawat señaló: “Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

Por su lado, el presidente de la franquicia, Raúl Rocha Cantú, publicó un video donde expresó su apoyo a las 122 candidatas a la corona universal que compiten este año.

“No permitiré que se humille o intimide a ninguna mujer. Nawat ha olvidado el significado de lo que implica ser un verdadero anfitrión. Su obligación es atender, apoyar y garantizar que las delegadas vivan una experiencia amable y cordial”, afirmó Rocha.

Rocha también comunicó las médidas que serán implementadas para sancionar Nawat:

Suspender la ceremonia de bandas donde ocurrió el incidente, para evitar nuevos episodios de tensión.

Condicionar la participación de Nawat Itsaragrisil en los eventos relacionados con Miss Universe 2025, reduciéndola al mínimo o anulándola.

Ordenar al CEO, Mario Búcaro, emitir un comunicado oficial en nombre de la organización con las acciones legales y corporativas que se ejecutarán en respuesta al hecho.

Enviar una delegación de ejecutivos y expertos de MUO a Tailandia, encabezada por Mario Búcaro y Ronald D., para asumir el control de la concentración y del evento principal.

Reafirmar el compromiso de Miss Universe con el respeto, la dignidad y la seguridad de cada una de las delegadas.