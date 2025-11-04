María José Guzmán, CEO de Sesh: "Ahora las canciones sí se parecen a lo que nosotros diríamos"

María José Guzmán, CEO de Sesh, plataforma que redefine la relación entre artistas y fanáticos a través de experiencias interactivas y tecnología avanzada, logró unir su sueño de trabajar en la industria musical con sus estudios académicos de marketing.

La manejadora de artistas, quien estudió en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), con una estancia académica en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid, contó que desde joven soñaba con dedicarse a la música, sin embargo, el destino la llevó por un camino diferente, aunque cercano a sus intereses.

"A mí siempre me gustó la música como fan, intenté tocar instrumentos y no se me dio", comentó.

Después, Simon Cowell, directivo británico de Sony Music, jurado de "American Idol", propulsor de One Direction, Kelly Clarkson y Demi Lovato y creador de "The X Factor UK", sirvió como influencia para elegir dedicarse al marketing musical.

"Yo decía: Wow, este señor que no es músico, no es productor, tiene esta sabiduría, tiene este conocimiento y hace tal cosa como artista y todo el mundo como que lo que él dice es palabra de Dios. Entonces yo quería saber qué hace esta persona y me puse a investigar y me encontré que él era Artista y Repertorio, que es esta posición dentro de un disquera, que es esta persona que da acompañamiento en el desarrollo creativo del artista", explicó.

SOBRE EL GÉNERO URBANO DOMINICANO:

La experta en marketing confesó que se identifica con Tokischa y afirmó que Yailin es la artista con más potencial de República Dominicana.

"Yo pensaba que tenía muy pocas cosas en común con Tokischa, pero realmente tengo demasiadas cosas en común con una artista como Tokischa y respeto demasiado cómo ella comunica y hace su arte", expresó.

"Me gustaría trabajar con Yailin, siento que es la que tiene más potencial ahora mismo de República Dominicana porque es muy auténtica", admitió.

Asimismo, aseguró que lo exponentes del género urbano dominicano han evolucionado, haciendo canciones que reflejan la verdadera identidad de sus compatriotas.

"Estoy viendo que en el género urbano aquí empezaron a decir lo que querían decir, o sea, las canciones sí se parecen a lo que nosotros diríamos ahora, antes, hace 5 o 6 años, las canciones decían una cosa que yo nunca diría, como mujer dominicana", estableció.

EXPERIENCIA CON ANITTA:

Guzmán indicó que Anitta es una "artista de alto rendimiento" y a la cual otros artistas deberían emular por su disciplina e inteligencia.

"Una cosa que tengo que decir del nuevo género urbano es que son atletas de alto rendimiento, Anitta es una atleta de alto rendimiento. Fui a Río de Janeiro y tuve la oportunidad de verla en el show de su casa, un show de tres horas, bailando, brincando, cantando, todo en vivo, una atleta profesional", destacó.

Señaló que ese trabajo se logra tomando en serio el trabajo, independientemente del tipo de música que haga o cómo sea en su vida personal y privada.

"No importan qué veas, no importa qué diga en esa canción, esa persona seguro es una persona bien seria, que está sobria, que se subió a ese escenario", mencionó.

DE LA NOTA DE PRENSA:

María José Guzmán es una ejecutiva y estratega de marketing musical con una perspectiva global, especializada en conectar artistas latinos con audiencias mundiales y liderar iniciativas con impacto internacional.

Originalmente de Santo Domingo, República Dominicana, María José realizó estudios en Marketing en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), complementando su formación con una estancia académica en Madrid, en la Universidad Antonio de Nebrija. Posteriormente, profundizó su expertise en música y negocios a través de programas académicos en Berklee College of Music tanto en Valencia como en Boston.

En 2019 se incorporó a Interscope Records Miami, bajo la dirección de Nir Seroussi, donde desempeñó funciones clave en campañas de alto perfil para artistas como Karol G, Lele Pons y Xavi, entre otros reconocidos del roster internacional.

En 2025 asumió el cargo de Chief Marketing Officer (CMO) en la startup musical Sesh, que recientemente cerró una ronda de inversión por 5 millones USD, alcanzando un total de 7 millones USD recaudados hasta la fecha . Desde Sesh, María José lidera estrategias que fortalecen la relación artista–fan mediante IA, comunidades digitales, herramientas de análisis, integración con plataformas como Spotify y TikTok, y soluciones disruptivas como la fan-card digital y la gestión de insights .

Bajo su liderazgo, Sesh ha incorporado a más de 250 artistas, incluyendo figuras globales como Aitana, Mau y Ricky, Anitta, Yeri Mua, CNCO, entre otros, con un alcance combinado que supera los 750 millones de oyentes mensuales en Spotify y genera más de mil millones de interacciones sociales .

Paralelamente, María José desarrolla y ejecuta estrategias de marketing para artistas en crecimiento como Paopao y el dúo Alleh & Yorghaki, acompañando sus giras, campañas y negociaciones con marcas globales.