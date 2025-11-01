Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Farándula

Nace Dominique, la segunda hija de Natti Natasha y Raphy Pina

A través de sus redes sociales, la pareja anunció el nacimiento de la bebé tras tener a su primogénita, Vida Isabelle, en el año 2022.

Nace hija de Natti

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

Dominique Isabelle, la segunda hija de la artista dominicana Natti Natasha y el empresario de la industria musical Raphy Pina, nació este sábado. 

A través de sus redes sociales, la pareja anunció el nacimiento de la bebé tras tener a su primogénita, Vida Isabelle, en el año 2022.

Junto a la noticia, la cantante también estrenó la canción “1 de noviembre”, en referencia al día en que dio a luz.

Desde hace unos días, Natti y Raphy crearon expectativa entre sus fanáticos sobre la noticia que ofrecerían este 1 de noviembre.

“En la recta final”, escribió el miércoles la cantante en su canal de difusión de Instagram, donde también dijo ayer: “Mañana 8 pm 1 de noviembre”. Asimismo, en ese mismo medio y su perfil, agregó un número y un emoji de corona esta mañana: “111”.

Por su lado, el propietario de Pina Records compartió varias imágenes junto a Natti y a Vida Isabelle que provocaron emoción.

Natti Natasha y Raphy Pina anunciaron su compromiso en febrero de 2021, casi un mes después de confirmar el relación amorosa que mantuvieron en secreto durante 3 años. 

Diagnostico de infertilidad

“No puedes tener hijos”, así informaron a Natti Natasha sobre su infertilidad tras someterse a una cirugía para extirpar una trompa uterina debido a los quistes que tenía en su matriz.

Luego de tener un año de romance con su manejador, Raphy Pina, con quien lleva 7 de noviazgo, la cantante le expresó su deseo de ser madre, por lo cual se sometió a un tratamiento hormonal y una inseminación in vitro, ambos procedimientos fallidos.

Sin embargo, más tarde, en febrero de 2021, la artista reveló su embarazo de 6 meses durante su presentación junto a Prince Royce en Premio Lo Nuestro.

Actualmente, Natti dio a luz a su segundo retoño a los 38 años.

