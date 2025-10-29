Fin a rivalidades: los inesperados ejemplos dominicanos de reconciliaciones artísticas

El público recibió con agrado la reconciliación que, hace unos días, sostuvieron Kenny Grullón, Irving Alberti y Luis José Germán. Kenny confesó a este diario lo aliviado que se sentía con este reencuentro con sus amigos.

Los comentarios publicados en redes sociales saludaron la iniciativa y hasta los incentivaron a que retomaran el show de humor de “Los tres Temores”. Otros, incluso, escribieron que se sintieron motivados a perdonar a sus amigos y parientes.

La clase artística dominicana tiene otras historias de personajes que sus desacuerdos y diferencias alimentaron el quehacer farandulero local, y que más adelante dejaron a un lado sus rencillas y subsanaron el malestar.

Recientemente se recuerdan los casos de Michael Miguel Holguín y Santiago Matías “Alofoke”. Entre urbanos las diferencias siempre han sido parte de las estrategias para estar vigentes, pero en “lo que el hacha va y viene” siempre existió una real rivalidad entre los exponentes como El Lápiz, El Alfa, Don Miguelo y Mozart La Para, rencillas que alimentaron las leyendas de cada uno de ellos.

Figuras. Luis José Germán, Kenny Grullón e Irving Alberti eran los mejores amigos en tiempos del show histórico de "Los tres temores".

"los tres temores"

El distanciamiento entre Kenny Grullón, Irving Alberti y Luis José Germán sucedió en 2017. Las razones reales no se conocieron. Rumores apuntaban a la incomprensión entre las esposas de los actores. La buena noticia es que luego de ocho años los amigos han sanado diferencias y han podido reencontrarse.

El encuentro se dio tras el fallecimiento de la madre de Luis José, la actriz Josefina Gallart. Kenny e Irving fueron los primeros en llegar a la funeraria ese día, y allí se reconciliaron. Al conversar con Listín Diario el actor dijo sentirse plenamente aliviado de poder cerrar esa herida y continuar con la amistad.

otra sorpresa del año

Que Michael Miguel Holguín apareciera en la primera entrega del reality show “La casa de Alofoke”, de Santiago Matías, conduciendo el primer día del evento, fue una gran sorpresa para el público, que, aunque se disfrutó el trabajo de Michael Miguel, se volcó a comentar y a desempolvar las declaraciones que ambos se emitía, a través de los medios de comunicación.

Ese día se olvidaron las diferencias. Michael Miguel y Santiago recogieron sus palabras y calificativos negativos que ambos se acuñaban, y se dieron la mano.

Para Santiago fue una hazaña, mientras que Micahel tuvo que salir a explicar el porqué había aceptado conducir, ese primer día “La Casa de la Alofoke”.

“Yo no trabajo allá, yo no gané dinero, ni tampoco me lo puede ofrecer, porque quien te habla es un hombre correcto, yo hice mil cosas para estar ahí y a mi me parece que mi presencia ahí, sumó para el alto rating alcanzado”, dijo Holguín en una entrevista con el periodista Christopher Peña.

En sus declaraciones especificó que Santiago Matías le pidió disculpas cinco veces por eso las aceptó. También que tomó la decisión de presentar el reality porque su jefe el licenciado Juan Ramón Gómez Diaz y el periodista Johnny Vásquez hicieron la petición porque era un deseo de Alofoke, verlo en la apertura.

El Alfa y Lápiz Conciente durante la grabación del video musical de su colaboración.Foto: Instagram

el alfa y el lápiz

Este 2025 también trajo la reconciliación de El Alfa y El Lápiz. En el verano a ambos cantantes se les vio en un video publicado en redes sociales, donde revelaron un adelanto del tema que grabaron a dúo. El Alfa confirmó que el tema incluirá dardos a varios de sus compañeros de la industria.

Días antes “El Papá del Rap” había abogado por la unidad del género urbano, haciendo las paces con Santiago Matías y expresando sus deseos de trabajar con sus rivales, entre ellos El Alfa y Shelow Shaq, pero semanas después Santiago Matías pidió públicamente a El Alfa, El Jefe que no grabe ni lance la canción que tiene pendiente con Lápiz Conciente, con el fin de preservar la amistad que ambos mantienen, lo que traduce que dicha reconciliación, aparentemente, fue efímera.

DON MIGUELO LOS JUNTÓ...

En mayo del 2022 Don Miguelo celebró 17 años de carrera en la Gran Arena del Cibao y logró logró el hito de juntar a dos grandes rivales musicales en una misma tarima, El Lápiz Conciente y Mozart La Para, quienes cantaron y se dieron un abrazo en señal de lo que sería una reconciliación y el fin de sus enfrentamientos.

Martha Heredia y Vakeró pasaron de pareja a enemigos y luego a una renovada amistad.Foto: Instagram

MÁS DE LOS URBANOS

En abril del 2021 Don Miguelo y El Lápiz alzaron la bandera blanca de la paz. También en 2020 Martha Heredia y Vakeró sorprendieron a sus seguidores con una fotografía juntos, la que marcaba el reencuentro tras años distanciados. Días después anunciaron la grabación del tema y video titulado “La nota”.

La Insuperable y La Materialista retomaron relaciones y hasta un tema grabaron juntas.

La Materialista y La Insuperable arreglaron sus diferencias para la grabación de un videoclip “Hoy se bebe”, fue el tema que las unió y que para el cual prepararon una estrategia que abarcó desde lograr un estilismo en conjunto y generar expectativas en las redes sociales con insultos entre ambas.

Johnny Ventura y Wilfrido Vargas protagonizaron una de las rivalidades históricas en República Dominicana.

CASOS HISTÓRICOS

Muchos de esta generación no conocieron de la rivalidad que existió entre los merengueros Johnny Ventura y Wilfrido Vargas, tema que llegó a acaparar la atención de la sociedad. Ambos en realidad se llevaban bien y al final de los días del Caballo Mayor se supo que esa enemistad era más mediática que real.

De igual manera sucedió con las baladistas Olga Lara y Vickiana, en la década de los 80. Lo que vivieron estas dos cantantes fue una real guerra artística. Con el pasar de los años ambas siguieron sus vidas, pero no imperó una enemistad como tal y la reconciliación fue efectiva.