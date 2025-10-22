Alcalde de Madrid acusa a Rosalía de "poner en peligro la integridad de las personas" con evento en Callao

Rosalía está en boca de todos y no solamente por su nuevo trabajo musical 'Lux', sino por la controversia que se ha desatado tras su aparición sorpresa en la Plaza de Callao de Madrid para anunciar su publicación.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, acusó a la artista de "poner en peligro la integridad de las personas" aunque antes ha admitido que "nos llena de orgullo" que "un artista global como es Rosalía quiera estar en la ciudad de Madrid y entienda que su presencia en la ciudad de Madrid avala precisamente la presentación".

Sin embargo, también ha reconocido que "se pueden hacer las cosas de una manera diferente" porque ha tenido acceso al atestado policial y "se produjeron alteraciones graves de seguridad".

En este sentido, el alcalde de Madrid entiende que "la norma se tiene que aplicar a todos por igual, no puede haber excepciones en las sanciones".

"Las sanciones en su caso, y esto no me corresponde a mí decirlo si va a haber o no sanciones, sino a los servicios técnicos del ayuntamiento. Si corresponde instruir o no el procedimiento, o en su caso a la delegación del gobierno. Aquí se aplicará supongo el marco normativo como se aplica a todas las personas por igual en la ciudad de Madrid", afirmó.

A pesar de que la artista anunció apenas una hora antes a través de un directo en TikTok que sucedería algo muy especial en el corazón de la capital, fueron miles de personas las que no dudaron en dejar a un lado lo que estuviesen haciendo para desplazarse al lugar, lo que provocó que el centro de la ciudad se colapsara por completo y que la Policía se viera obligada intervenir para garantizar la seguridad tanto de la cantante como de sus seguidores.