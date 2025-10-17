Colegas que han compartido el amor total, algunos permanecen y otros fracasan en el camino

A lo largo de la historia del arte, la música, el cine, el teatro y la comunicación dominicana han existido decenas de figuras protagonistas de relaciones amorosas en el mismo ambiente profesional. Algunos duraron poco tiempo, como Anuel-Yailin o Frank Perozo-Gabi Desangles. Otros se mantienen unidos contra todos los pronósticos (Jhoel López-Liza Blanco, Mozart la Para-Dalisa Alegría, Nashla Bogaert-David Maler).

En el área de la música no hay muchos ejemplos de permanencia como esposos y colegas. Uno de ellos es el matrimonio que durante 36 años conforman la directora musical de Juan Luis Guerra y 4.40, la pianista y arreglista Janina Rosado y el músico tamborero Juan De la Cruz (Chocolate).

Anuel y Yailin se casaron en junio de 2022.

Después los casos son de exparejas como Anuel AA y Yailin, quienes iniciaron su relación en diciembre de 2021. Ellos se casaron en una ceremonia privada por el civil en el Distrito Nacional, República Dominicana.

Anuel AA y Yailin iniciaron su relación en diciembre de 2021 cuando el apodado “Dios del trap” llegó al país para grabar un video musical con Rochy RD.

Sin embargo, “La Chivirika” dijo en People en Español que desde hace un tiempo, ella le enviaba corazoncitos por mensaje privado en Instagram al artista mundial.

El 6 de junio de 2022, durante una entrevista en "Alofoke Sin Censura", la dominicana habló por primera vez sobre sus planes de boda con el rapero y admitió que querían casarse y tener hijos: "Claro que sí, hasta muchacho y todo’’.

A cuatro días de haber ofrecido dichas declaraciones, el 10 de junio, Yailin y Anuel se casaron en una ceremonia privada por el civil en el Distrito Nacional, República Dominicana.

Además de una hija en común, los urbanos también dieron vida a varias colaboraciones juntos, antes de separarse en febrero de 2023.

El matrimonio que formaban los exponentes urbanos La Insuperable y Toxic Crow era un referente de este caso de amor entre colegas.

El matrimonio que formaban los exponentes urbanos La Insuperable y Toxic Crow era un referente de este caso de amor entre colegas o compañeros de profesión. Ambos eran eso y también socios, tanto en la música como en los negocios de bienes raíces.

En 2024, los cantantes decidieron ponerle punto y final a su relación de 17 años. Tienen dos hijas en común.

En el mismo sector urbano, Melymel y Nico conformaron una de las parejas más emblemáticas de ese género y que sigue presente en el recuerdo del público, a pesar de que ocurrió hace más de 15 años.

Los cantantes y productores se han unido para trabajar en la creación de varios temas, incluyendo su colaboración con Joa en “Santo Domingo”, desde el fin de su relación que dejó como fruto un hijo en común, quien es casi un adulto y mantienen fuera del ojo público.

Actualmente tienen una armoniosa relación como padres y colegas.

Anthony Ríos y Yolandita Monge vivieron un tórrido romance y luego de terminar se dedicaron las canciones “Señor del pasado” y “Señora tristeza”.

De los tiempos históricos se recuerda la pareja que conformaron los cantantes Anthony Ríos (ya fallecido) y Yolandita Monge.

El cantautor dominicano y la diva puertorriqueña mantuvieron un romance en los años 70 marcada por su unión musical en canciones como “Oportunidad pérdida”.

En 2011 se reencontraron “25 años después”, realizando una serie de presentaciones en Nueva York, precisamente en la ciudad donde nació aquel tan comentado amor, para protagonizar uno de los conciertos más memorables de sus carreras en el Teatro United Palace.

EN LA ACTUACIÓN

Mozart La Para y Dalisa Alegria confirmaron su relación en mayo de 2019.Foto: Instagram

Entre la música y la actuación solo hay un paso. Aunque antes de conocer a la actriz Dalisa Alegria, el rapero Mozart La Para había incursionado en el cine con “Pueto pa mí” (2015), “Los Paracaidistas” (2015) y “La Maravilla (2019), no fue hasta en noviembre de 2024 que ambos protagonizaron juntos una misma historia en la pantalla grande.

La pareja confirmó su relación en mayo de 2019, apenas dos meses después del cantante dar a conocer su separación de Alexandra Hatcu tras 10 años de matrimonio y una hija en común.

El apresurado anuncio de su divorcio, puso en tela de juicio la fidelidad de Mozart, quien tuvo que enfrentar una ola de críticas junto a Dalisa, con quien se casó en 2021.

Frank Perozo y Gabi Desangles protagonizaron un amor efìmero.

En el caso de Frank Perozo y Gabi Desangles vivieron el año pasado un breve pero mediático noviazgo en la farándula dominicana por tratarse de destacadas figuras del medio artístico.

En julio de 2024, los actores fueron captados en Cap Cana previo a la celebración de Premios Heat, donde Desangles participó como presentadora de la alfombra.

Sin darle la oportunidad a su público de verlos actuando juntos en el cine, se separaron en junio de este año.

David Maler y Nashla Bogaert son esposos desde 2013.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

David Maler y Nashla Bogaert representan una de las parejas más estables del entretenimiento en República Dominicana. Los cineastas se unieron en matrimonio en agosto de 2013, y desde entonces se mantienen trabajando juntos en cine en numerosos proyectos.

Entre ellos figuran “¿Quién manda?” (2013), “Código Paz” (2014), “Todos los hombres son iguales” (2016), “Todas las mujeres son iguales” (2017) y “Cuarencena” (2023).

A Nashla Bogaert no se le hace tan fácil trabajar con su pareja David Maler, pues tiende a exigirse más de lo debido en el set, aunque el respeto y el apoyo mutuo han sido la clave para que el trabajo no termine lacerando su matrimonio.

“Para mí no es fácil porque yo tiendo a exigirme mucho más para poder cumplir sus expectativas y David también me exige mucho a mí, no sé si es como la confianza que nos tenemos, en el set mi esposo es muy demandante conmigo”, reveló Nashla en 2023 a LISTÍN DIARIO.

"La Familia Espejo” es protagonizada por Johnnié Mercedes, su esposa, la también actriz Clara Luz Lozano, y sus hijos, Issac, Akuharella, Rria y Gaia Mercedes.SUMINISTRADA POR RTVD

Otros actores estables son Johnnié Mercedes y Clara Luz Lozano, quienes también comparten el amor por la actuación con sus hijos Isaac, Akuharella, Rria y Gaia Mercedes.

La familia de artistas protagoniza la serie de RTVD “La Familia Espejo”, que gira en torno a Berto y Alicia Espejo, quienes luchan por mantener a flote su hogar, un taller y un teatro mientras crían a sus cuatro hijos.

“La Familia Espejo” retrata la vida cotidiana de una familia promedio dominicana y aborda de manera auténtica los aciertos y errores familiares, generando empatía y risas.

Johnnié Mercedes y Clara Luz Lozano mantienen un matrimonio de casi 25 años y una vida dedicada al arte dominicano.

COMUNICADORES

El área de la comunicación por igual tiene su historia. En el pasado una de las parejas más celebradas era la de los productores de televisión Carlos Alfredo Fatule y Tania Báez, padres de Karla y Techy Fatule.

El matrimonio que componían Carlos Alfredo Fatule y Tania Báez fue considerado un referente en el país durante 18 años, desde 1986 hasta su divorcio en 2004, en medio del apogeo de sus carreras.

Los comunicadores tienen dos hijas en común, Stephanie (Techy) y Karla Fatule, quienes decidieron seguir los pasos de sus padres y dedicarse a la vida pública.

La misma Karla comparte afinidades laborales en el teatro (sobre todo musical) con su esposo, Javier Grullón, hijo del también actor Kenny Grullón.

Danny Alcántara y Gianni Paulino están casados desde 1988..

Los productores y conductores de televisión Danny Alcántara y Gianni Paulino están casados desde el año 1988 y tienen cuatro hijos juntos.

El matrimonio de 37 años tiene carreras exitosas por separado. Además de sus trabajos como actriz, Gianni se destacó por una década con su programa “Gianni Espectacular”, mientras que Danny tiene 32 años al aire con su informativo “Proceso”.

Liza Blanco y Jhoel López juegan en el equipo del amor desde 2017.Cortesía de los organizadores

Liza Blanco y Jhoel López son un ejemplo de estabilidad. Luego de conocerse como compañeros de trabajo en “El Escándalo del 13”, ellos iniciaron un mediático noviazgo y en el año 2017 se casaron por el civil hasta que dos años después decidieron hacer una ceremonia religiosa.

Además de tener una hija en común, Lenash, de 7 años, la pareja también comparte escenario en animaciones de marcas y celebraciones navideñas de empresas.

Jhoel tiene su “late night” desde hace 4 años llamado “Me gusta de noche”, a través de Color Visión. Mientras, Liza estrenó su podcast “Entre nubes y fuego” en 2023, tras estar durante 5 años en “Aquí se habla español”.

Laura Marie Guzmán e Iván Ruiz se casaron hace cuatro años y tienen una hija juntos.CORTESíA DE LOS ORGANIZADORES

En junio de 2023, los productores de televisión Iván Ruiz, director de Radio Televisión Dominicana, y Laura Guzmán recibieron en sus brazos a su pequeña hija Larimar Ruiz Guzmán.

En noviembre de 2021, esta pareja contrajo nupcias en el Condado de Napa, California, luego de haber anunciado su separación en agosto de ese mismo año.

"l día más feliz de mi vida”, posteó Guzmán esa vez de la boda en Instagram junto a una fotografía vestida de novia, del diseñador Luis Domínguez. Mientras que Ruiz hizo lo propio vestido de novio con un traje de color azul: “He aquí… camino a la felicidad. Gracias Dios”, escribió.

Luego él agregó: "Algunas veces, todo se detiene, y el mundo empieza a girar hacia una misma dirección. Tu y yo… no siempre es fácil ser tu y yo! Dios bendiga nuestro (Endless Love)".

Con una cantidad limitada de invitados en los que incluyó al cineasta Alfonso Rodríguez y su pareja, el presentador y la periodista se convirtieron en marido y mujer.

Luly Rocha y Luis José Germán trabajan juntos en el programa "Luna llena", de RTVD.

También de la televisión, una pareja sin contratiempos es la que conforman Luly Rocha y Luis José Germán. Incluso, hasta trabajan juntos en el programa “Luna llena”, que se transmite por el canal 4 de RTVD.

Fue en mayo de 2019 cuando Luis José Germán se casó, este fin de semana, con la madre de su hija en una ceremonia íntima a donde asistieron amigos y familiares.

La nupcia se realizó en un hotel ubicado en la playa, la cual tuvo como testigo a su hija, Miranda, que en la actualidad tiene ocho años de edad.

Luly fue llevada hasta el altar por su hijo, quien hizo la entrega de su madre a su Luis José. Entre los invitados figuraron los también esposos Giancarlo Beras-Goico y Pamela Sued, quienes para entonces, 2019, celebraban diez años de matrimonio.