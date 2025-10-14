En Santiago se comenta: breves vacaciones en Nueva York

La ciudad de Nueva York es apasionante, divertida y transmite una inmensa sensación de libertad. Pasear por sus calles, tanto de día como de noche, es una experiencia maravillosa.

Caminar por el corazón turístico de downtown Manhattan, entre luces deslumbrantes, letreros luminosos, tiendas exclusivas y una multitud de visitantes de todas partes del mundo, resulta sencillamente fascinante.

COMENTARIO

Me encanta hospedarme en uno de los hoteles de la zona; estar allí ya es, en sí, un paseo. En esta ocasión me alojé en el Sheraton de la Séptima Avenida, muy confortable y con una ubicación privilegiada. No sé qué acontecía esa semana, pero todos los hoteles del área estaban completamente llenos.

DETALLES

Cada vez que visito esta gran ciudad procuro conocer nuevos lugares. Me encantan los restaurantes, sobre todo los especializados en carnes, mariscos y pastas. Son espacios elegantes, muchos de ellos con precios elevados, pero valen la experiencia por su encanto y calidad.

PEAK

Uno de los más impresionantes fue el restaurante Peak, ubicado en el piso 101 del Observatorio del 30 Hudson Yards, desde donde se puede admirar toda la ciudad. Su menú incluye mariscos frescos, pescados, carnes de primera y opciones vegetarianas y veganas. Estar en este lugar romántico y sofisticado es una experiencia fascinante.

Más adelante compartiré más detalles de mi recorrido por esta inolvidable metrópoli.

doña renné y su legado

El Hospital de Maternidad Doña Renné Klang cuenta ahora con su patronato, integrado por un grupo de damas santiagueras que trabajarán de manera voluntaria en apoyo a este centro de salud.

centro

El hospital lleva el nombre de la recordada Doña Renné Klang de Guzmán, ex primera dama durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández (1978-1982). Fue una mujer culta, afable, sencilla y profundamente humanitaria. Nunca perdió su elegancia, y por su calidad humana se ganó el apelativo de “la primera dama por siempre”.

un nuevo patronato

La ceremonia de constitución del patronato se realizó en un hotel de la ciudad, con una nutrida asistencia de personalidades y funcionarios. Las palabras centrales estuvieron a cargo de la exembajadora Sonia Guzmán, hija de doña Renné, quien expresó su gran satisfacción al ver que su madre continúa inspirando obras de servicio a través de este hospital. Hasta la próxima

hotel gran almirante se expande

La competencia hotelera en Santiago continúa creciendo. Hodelpa anunció una inversión de 44 millones de pesos para ampliar su centro de convenciones, que contará con dos mil metros cuadrados. Por muchos años, el Gran Almirante ha sido sede de importantes actividades sociales, bodas, fiestas y eventos políticos. Con esta nueva inversión, se consolida como uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, que sigue expandiéndose en todos los niveles.

nueva obra: "NUEVO CÓDIGO PENAL"

Los abogados Trajano Potentini y Francisco Manzano presentan su nueva obra, “Nuevo Código Penal”, publicada por la Fundación Justicia y Transparencia. Un aporte valioso al conocimiento jurídico nacional.

Agradezco a mi amigo, el abogado Trajano Potentini, por enviarme tan interesante publicación.