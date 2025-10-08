Figuras mediáticas "se casan" en bodas simuladas

En los últimos días se ha generado debate con relación a las bodas que realizan algunas figuras públicas como parte del marketing o promoción de un nuevo proyecto o aumentar sus interacciones en redes sociales y, por ende, obtener mayores ingresos a través de contrataciones.

La discusión también ha tomado fuerza por la publicación del portal LuminariasTV, que realizó un recuento de bodas simuladas más comentadas de figuras públicas en República Dominicana.

La más reciente ocasión en la que dos figuras simularon una ceremonia nupcial fue el pasado 27 de septiembre, cuando la comunicadora Nelfa Núñez y el intérprete de música típica Ebenezer Guerra compartieron en Instagram fotografías de ambos vestidos de novios durante un casamiento. Sin embargo, el momento se trataba de la filmación de un video musical.

Más tarde, la pareja estrenó el resultado final de la trama, pero aclararon que su romance sí es real, a diferencia de su boda.

Mami Kim y Mariachi Budda en su “boda mediática”.

MAMI KIM y MARIACHI BUDDA

Con el fin de tener una relación sólida ante el público de redes sociales, en febrero de 2025, los influencers Mami Kim y Mariachi Budda hicieron el montaje de una boda, donde la presentadora y actriz Jessica Pereira estuvo como madrina, además de José Ángel Morván y Dj Nabil como invitados.

En la ceremonia también participaron la hija y la sobrina de Mami Kim, quien vivió un emotivo momento cuando su hermana, Yailin la más viral, la llamó por video llamada desde Estados Unidos para felicitarla por su unión nupcial.

Meses después, la pareja terminó su noviazgo y confirmó que la boda formó parte de un “marketing” para potencializar sus carreras. De esa manera la farándula volvió a tener otro caso mediático.

Manelyk González y Carlos Cruz (Caramelo) solo mostraron las facilidades de un hotel para las parejas que planean casarse en la playa.

Manelyk González y Carlos Cruz (Caramelo)

El ganador de “La casa de los famosos All Star”, Carlos Cruz (Caramelo), y su novia, la influencer mexicana Manelyk González, mostraron las facilidades de un hotel en República Dominicana para las parejas que planean casarse en la playa.

La publicidad fue presentada por “En casa con Telemundo”, programa que también usó la locación para transmitir varias emisiones.

A pesar del contexto una fuente presente en el rodaje confesó a People en Español que la experiencia fue tan emotiva como real. “Ellos intercambiaron votos que parecían sinceros… Caramelo lloró, se les ve muy enamorados y felices”, aseguró la fuente. “No parecía una actuación. Todo pinta a que podrían casarse en la vida real”.

Sandra Berrocal y Alex Macías cuando “se casaron”.

Sandra Berrocal y Macías

Un caso de hace años fue el que protagonizaron Alex Macías y Sandra Berrocal, quienes simularon un casamiento para una publicidad de un hotel todo incluido en Punta Cana, desde donde un video breve de la ceremonia fue presentado durante el programa “De Extremo a Extremo”, espacio en el que ambos participaban como conductores en ese entonces.

En la publicidad, aparecen actores interpretando papeles de invitados, testigos y juez, quienes aportaron credibilidad a la ambientación presentada en las redes.

Ruth Ocumárez.FUENTE EXTERNA

Ruth Ocumárez y Nolasco

En 2007, el gurú de la moda Sixto Nolasco anunció que se casaría con la Miss República Dominicana 2001, Ruth Ocumárez, lo que la modelo negó más tarde en el programa “Noche de Luz”, que conduce Luz García.

Desde que Nolasco y Ocumárez publicaron su romance, en el país se comentaba que el matrimonio que supuestamente tendrían sería por conveniencia y no por amor.

“Nosotros vamos a estar viviendo juntos, vamos a formar una relación”, declaró el fashionista, al referirse a los supuestos planes de boda que tiene en marcha con la modelo, mientras era entrevistado en la edición de anoche del programa “Con Jatnna”, que se transmite cada domingo por Color Visión (canal 9).

La noticia de la supuesta boda entre las dos figuras conmovió el mundillo farandulero local en julio de ese año.

Yelitza Lora.Foto: Instagram

Yelitza Lora y Alexander Coiscou

La comunicadora Yelitza Lora en septiembre del año 2012 se armó de valor y le pidió matrimonio a su ex pareja Alexander Coiscou, ante la multitud que se encontraba en ese momento en Megacentro de la zona oriental.

A ritmo de un tema urbano escrito para la ocasión e interpretado por la artista urbana Melymel y la cantante colombiana Nena Bernal junto a la algarabía de los presentes, Lora sorprendió a su ex pareja.

Seis meses después, en marzo de 2013, Lora reveló que se había casado, pero resultó ser mentira.

“Alex y yo nos pusimos a sacar cuentas y hacer una lista para invitar personas y nos dimos cuenta que se iba bien lejos”, contó Lora en el programa “Aquí se habla Español”.

Fue el comentarista de farándula Tommy Castillo (La Berny) quien desmintió el matrimonio mostrando fotografías de Coiscou con su verdadera novia.

El portal Luminarias TV subraya en su publicación que en más de una ocasión, estas figuras han recibido felicitaciones por la naturalidad de sus actuaciones, logrando que lo que parecía una historia romántica terminara siendo una ingeniosa estrategia de contenido para redes sociales.