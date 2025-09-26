Abuchean a Ángela Aguilar llamándola "Cazzu" durante concierto de Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar vivieron un incomodo momento cuando el artista estaba ofreciendo un concierto en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y el público empezó a gritarle “Cazzu” a la hija de Pepe Aguilar.

Durante el evento, los estudiantes abuchearon a la artista mexicana llamándola por el nombre de la expareja y madre de la hija de Nodal. Ante esto, el interprete de “La siguiente” reaccionó diciendo lo siguiente:

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”.

De acuerdo a El Universal, al final del show el público se calmó, pero Ángela, quien interpreta el tema con su esposo “Dime como quieres”, no salió al escenario.

Esta no es la primera vez que un show abuchean a Ángela Aguilar ni a Christian Nodal por la situación personal que protagonizaron con la rapera argentina.