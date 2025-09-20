La Perversa detiene presentación para lanzar improperio al comunicador Jary Ramírez

La exponente urbana La Perversa detuvo su presentación en las Fiestas Patronales de San Gregorio de Nigua, San Cristóbal, para lanzar improperio al periodista Jary Ramírez, quien se encontraba como animador de la celebración.

Mientras los presentes disfrutaban de su actuación, la intérprete de "Hoy sí" pidió autorización a su fanaticada para hablar sobre un tema, el cual inició diciendo que nunca le ha faltado el respeto a ningún comunicador durante su trayectoria en la música.

Luego de que Ramírez confesara que el trato que recibió de La Perversa no fue amable cuando no lo saludó cuando coincidieron la semana pasada en el edificio de Grupo de Medios Telemicro, la también bailarina aprovechó ese escenario ante cientos de personas para responderle.

“Ustedes saben que yo no le falto el respeto a nadie, ni a los comunicadores, a nadie. Yo ando en mi mundo, si yo no saludo a una gente usted debe de jalarme y decirme: ‘¿Por qué tú no me saludaste?’, y yo te digo lo que es, entonces deje de faltarle el respeto a una mujer, que no le falta el respeto a nadie, entonces le voy a decir algo, primera vez que hablo mal de una gente”, dijo agregando el insulto cuestión, además de expresar que el comunicador no está al nivel suyo.

A inicios de septiembre, La Perversa vivió un momento similar con el animador Mariachi Budda durante el programa "Más Roberto", donde ella estuvo como artista invitada y él como co-conductor del espacio.

Budda reclamó que La Perversa lo ignorara en una fiesta donde ambos se encontraron, aunque ella actuó serena en ese momento.