Equipo de Alex Bueno desmiente el artista esté entubado: "Se encuentra mucho mejor"

El cantante dominicano Alex Bueno no está entubado y su salud sigue mejorando tras ser ingresado en un centro médico por presentar un episodio de hipoglucemia.

El equipo del artista desminitó las informaciones que circulan sobre la supuesta gravedad que presenta. Asimismo, comunicaron que Bueno está consciente de todo lo que está pasando.

“Alex no está entubado, como han publicado otras fuentes... y está consciente de todo lo que está pasando. Es un proceso, pero tenemos la fe de que los resultados seguirán siendo positivos y que seguirá mejorando, con el favor de Dios y la buena vibra de cada uno de ustedes”, se publicó en la cuenta oficial de Instagram del cantante.

Se recuerda fue el pasado jueves, el intérprete de “Yo me iré” fue ingresado en el hospital por lo que popularmente se conoce como "un bajón de azúcar" (es una condición donde los niveles de glucosa o azúcar en la sangre bajan demasiado).

La oficina del propio artista publicó en sus redes sociales una imagen de su internamiento en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) y confirmando su estado, atribuido a descuido en su alimentación y descanso por exceso de trabajo.

"En los últimos meses, Alex, que es prediabético, ha estado llevando una agenda muy apretada de presentaciones y actividades concernientes a su carrera, lo que no le ha permitido llevar una vida normal en cuanto a descanso y alimentación adecuada, y esto ha provocado esta situación", dijeron en el documento publicado.

Alex Bueno se vio en la obligación de suspender sus actividades, incluyendo su presentación de este viernes 12 de septiembre junto a Miriam Cruz en Hard Rock Café Santo Domingo, donde fue sustituido por Jandy Ventura y El Legado.