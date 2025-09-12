Alex Bueno es ingresado por un "bajón de azúcar"

El cantante Alex Bueno fue ingresado a un centro médico luego de presentar un episodio de hipoglucemia o lo que popularmente se conoce como "un bajón de azúcar" (es una condición donde los niveles de glucosa o azúcar en la sangre bajan demasiado).

La oficina del propio artista publicó en sus redes sociales una imagen de su internamiento y confirmando su estado, atribuido a descuido en su alimentación y descanso por exceso de trabajo.

"En los últimos meses, Alex, que es prediabético, ha estado llevando una agenda muy apretada de presentaciones y actividades concernientes a su carrera, lo que no le ha permitido llevar una vida normal en cuanto a descanso y alimentación adecuada, y esto ha provocado esta situación", se lee en el documento publicado.

Luego agregaron: "Ya está interno, en manos de los médicos, recibiendo la debida atención, quienes le han recomendado reposo absoluto en los días venideros".

Alex Bueno se vio en la obligación de suspender sus actividades, incluyendo su presentación de este viernes 12 de septiembre junto a Miriam Cruz en Hard Rock Café Santo Domingo, donde fue sustituido por Jandy Ventura y El Legado.

"Pedimos disculpas al público y a los empresarios por la suspensión de las próximas presentaciones, ya que nuestra prioridad es cuidar de la salud de nuestro artista para poder ofrecerles siempre lo mejor", se indicó en el comunicado.

Agradecieron las muestras de apoyo, cariño y oraciones de todos los seguidores del intérprete de "Qué cara más bonita".

El jueves en la noche, la merenguera típica Fefita La Grande pidió a sus seguidores una cadena de oración por la salud de Alex Bueno.

“Quiero hacer una cadena de oración por mi gran amigo Alex Bueno. Dios te misericordia de Alex”, posteó Fefita, recibiendo inmediatamente cientos de mensajes en respuesta a su petición.