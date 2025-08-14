Muere Miss Rusia 2017 tras sufrir accidente automovilístico a cuatro meses de su boda

Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017, murió tras sufrir un accidente automovilístico en julio y permanecer hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación Sklifosovsky. Tenía 30 años.

Según informó RG, el incidente ocurrió en la región de Tver. El coche en el que Alexandrova iba de copiloto mientras su esposo conducía chocó con un alce que salió corriendo a la carretera. Le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico.

La exreina de belleza, quien representó la ciudad de Moscú en el certamen de su país, había celebrado su boda el pasado 22 de marzo. También fue vinculada sentimentalmente al actor mexicano Eduardo Verástegui en el año 2018.

Alexandrova inició como modelo a los 19 años con la agencia Modus Vivendis, que este miércoles confirmó la triste noticia.

"Con profundo pesar anunciamos que nuestra colega y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova, falleció anoche", se lee en el comunicado, donde describieron a la modelo como "brillante, talentosa y extraordinariamente brillante".

"Ella sabía cómo inspirar, apoyar y dar calor a todos a su alrededor. Para nosotros siempre seguirá siendo un símbolo de belleza, bondad y fuerza interior", dice.

Ksenia Aleksandrova se graduó de Finanzas en la Universidad Rusa de Economía Plejánov. En 2021, terminó sus estudios de educación superior en la Universidad Pedagógica de Moscú y trabajaba como psicóloga.