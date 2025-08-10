Celinee Santos al concluir su año como Miss Universo RD: "Lo mejor está por venir"

Celinee Santos le dijo "adiós" a su título como Miss Universo República Dominicana a solo 15 horas del concurso coronar a su sucesora.

Antes del certamen que tendrá lugar a las 9 de la noche de este domingo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, la modelo publicó mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

"Este es solo el comienzo… vienen muchas cosas buenas, y me emociona que podamos vivirlas juntos. Gracias por creer, por apoyar y por compartir este camino. Lo mejor está por venir", expresó.

"¡Nos vemos pronto y seguimos adelante!", añadió.