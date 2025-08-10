Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Farándula

Celinee Santos

Celinee Santos al concluir su año como Miss Universo RD: "Lo mejor está por venir"

"Este es solo el comienzo… vienen muchas cosas buenas, y me emociona que podamos vivirlas juntos. Gracias por creer, por apoyar y por compartir este camino. Lo mejor está por venir", expresó Celinee Santos. 

Celinee Santos se despide de su título como Miss Universo República Dominicana.

Celinee Santos se despide de su título como Miss Universo República Dominicana.Foto: Instagram

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

Celinee Santos le dijo "adiós" a su título como Miss Universo República Dominicana a solo 15 horas del concurso coronar a su sucesora.  

Antes del certamen que tendrá lugar a las 9 de la noche de este domingo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, la modelo publicó mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. 

"Este es solo el comienzo… vienen muchas cosas buenas, y me emociona que podamos vivirlas juntos. Gracias por creer, por apoyar y por compartir este camino. Lo mejor está por venir", expresó. 

"¡Nos vemos pronto y seguimos adelante!", añadió. 

Tags relacionados