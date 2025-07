David Ortiz a su padre: "Dios te dé la oportunidad de pararte de esa cama con salud, mi viejo"

El miembro del Salón de la Fama David Ortiz felicitó a su padre, Américo Ortiz, en el Día del Padre en República Dominicana con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

"Big Papi" destacó el rol como cabeza de hogar que desempeñó su progenitor, a quien cree no poder superar.

Asimismo, el expelotero de Grandes Ligas también reveló el estado de salud de Américo, nombre que lleva su marca de cigarros en honor al patriarca.

"Eres una de las mejores cosas que me han pasado en la vida y en verdad no creo que en mi mejor día como padre que soy pueda superarte porque tú de la nada hiciste demasiado solo para ver tus hijos crecer y sin temor a equivocarme no existen formas de superarte papá", escribió.

"Eres un titán que luchaste por nosotros tus hijos y tu familia y por eso con orgullo te celebro en un día tan especial como hoy. Felicidades, papá, que Dios te me dé la oportunidad de pararte de esa cama con salud, mi viejo, te amo", añadió.