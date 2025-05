Karen Yapoort no compró el Miss Universo RD: "Me ofrecieron la franquicia por $200 o $250 mil dólares"

Luego de las especulaciones sobre el futuro de la Organización de Miss Universo República Dominicana, Karen Yapoort confirmó que sí le propusieron la franquicia, pero no aceptó.

La comunicadora y exreina de belleza explicó que decidió no hacer la compra porque "necesito saber muy claramente que voy a tener retorno y beneficios", a pesar de que en el año 2023 expresó sus deseos de tener la dirección del certamen.

"Pues la verdad es que me ofrecieron la franquicia hace aproximadamente tres meses por 200 a 250 mil dólares, y pues, ¿Qué la compré? No, no la compré. La gente entiende que porque yo tengo un tema personal con Magali podía comprar o invertir en el Miss República Dominicana", afirmó Yapoort.

Sin embargo, Magali Febles, actual directora del concurso, horas antes de las declaraciones de la presentadora, había emitido un comunicado donde desmintió a la comentarista de farándula Mey Feliz (Fogón), quien dio a conocer que la franquicia estaba en venta por falta de pago.

Comunicado de Magali Febles.Foto: Instagram

"Ya basta de utilizar los medios de comunicación para destruir, manipular y difamar. La libertad de expresión no ampara la calumnia ni la injuria", dijo Febles.

Durante su participación en el programa "Fogaraté Radio", Feliz aseguró que el Miss Universo RD se encontraba en venta y que Yapoort había negado a adquirir la organización. Esto hizo que Febles amenazara con proceder legalmente en contra de la panelista y su jefe, el empresario y locutor Luinny Corporán.