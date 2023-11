Yapoort tras República Dominicana no clasificar en el Miss Universo: “Magali no pega una”

Tras la representante de República Dominicana, Mariana Downing no clasificar ni al top 20 en el Miss Universo muchos han sido los comentarios sobre su participación y el trabajo de la directora de la franquicia, Magali Febles.

La comunicadora Karen Yapoort fue una de las personas que cuestionó el trabajo de Febles y se preguntó si tendría que comprar la franquicia del Miss República Dominicana Universo para que el país pueda tener otra reina.

“¿Por qué fue no entramos en el top 20? No entendí. Creo que hay muchas personas criticando el trabajo de Mgalis, no sé qué fue lo que pasó que supuestamente Magali vendió...que El Salvador... No puedo opinar porque realmente no tengo los detalles”, dijo la presentadora refiriéndose a los comentarios sobre la directora de la franquicia, quien también fue la encargada de preparar a Isabella García, representante de El Salvador.

Para Yapoort, Mariana debió calificar aunque sea en el top 5 y se cuestionó: “¿Tendremos que comprar la franquicia del Miss República a ver si nosotros podemos llevar nuevamente a una chica transparente, con una situación transparente y que pueda traernos esa corona?”. “Vamos a tener que hacer algo”, expresó.

“Yo se los he dicho y ustedes como que no me quieren creer; la Maga (Magali) no es fácil. No sé lo que se etsá batiendo porque no puedo prestarme a hablar de cosas a nivel interno que no sé, lo que sí sé que la chica (Mariana) era espectacular ¿Cómo que no entró en la 20? Imposible”, dijo la Yapoort en un video en sus historias de Instagram.

La pelirroja, quien en 2012 representó la provincia Duarte en el Miss República Dominicana Universo, dijo que “Magali no pega una”.

Este sábado 18 se realizó el Miss Universo resultando como ganadora la representante de Nicaragua, Sheynnis Palacios, quien le dio a su país la primera corona.

Esta no es la primera vez que la Yapoort cuestiona el trabajo de Magali Febles, hace unos años indicó que hasta que no “la quiten, “no vamos pa' parte”.