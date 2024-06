¿Qué es la endometriosis, la enfermedad que sufren Liza Blanco, Candy Flow y el 10% de las mujeres en el mundo?

La comunicadora Liza Blanco, quien este miércoles será sometida a una cirugía por adenomiosis, se sinceró sobre su estado de salud durante una entrevista en “Noche de Luz”.

Además de adenomiosis, Blanco reveló que padece endometriosis y que perdió dos embarazos, uno antes y otro después de tener a su hija Lenash, de 6 años, fruto de su matrimonio con el animador y productor Jhoel López.

"Endometriosis y adenomiosis, y tiene que ver con eso, también tengo adherencia pélvica ", contó.

Liza se realizará una histerectomía para "despegar ese ovario, quitar ese tejido, limpiar lo más que se pueda mi zona pélvica y retirar mi útero".

En el país también está el caso de la influencer y actriz Candy Flow, quien en febrero habló con LISTÍN DIARIO sobre el calvario que es vivir con endometriosis.

“Tengo que consumir muchos analgésicos, me tienen que medicar con Depot, que es una inyección que se utiliza en pacientes con cáncer cada tres meses, todo depende cómo es la crisis que yo haga", explicó Candy Flow.

Ambas mujeres coinciden en querer visibilizar el tema y ayudar a que otras mujeres puedan identificar la enfermedad y obtengan atención médica para lidiar con ella.

“Yo no he dicho nada en mis redes, incluso no quería contar nada hasta que me fuera, pero lo voy hacer porque, ¿Cuántas mujeres no hay ahí que están sufriendo, que no saben, que entienden que es normal que tú no puedas ir a trabajar porque estás inhabilitada por un dolor? No solo es con la menstruación, la ovulación, la intimidad con tu pareja molesta. Quiero usar esto para poder ayudar a otras mujeres”, admitió Liza.

Por su lado, Candy reveló que ha sido intervenida quirúrgicamente en seis ocasiones y tiene que ser ingresa de manera seguida, además enfrentar problemas de sueño y su asma, que termina haciendo más complicada su situación.

“Es una enfermedad que a mí en este país me ha irritado mucho porque tú le dices a una muchacha de los que yo padezco y no sabe. Uno de los países más educados sobre este tema es España, que incluso cuando las chicas tienen el periodo le dan una licencia hasta de cinco días porque los dolores son muy fuertes”, afirmó Candy.

Entre las famosas que padecen endometriosis, también cabe mencionar a Anitta, Victoria Ruffo, Chiquis Rivera, Ximena Navarrete, Emma Roberts, Olivia Culpo, Ilia Calderón, Lena Dunham, Amy Schumer, Chrissy Teigen, Cynthia Klitbo, Sofía Aragón, Hillary Cliton, Chenoa, Woopi Goldberg, Marilyn Monroe y Halsey.

SOBRE LA ENDOMETRIOSIS

Según la Organización Mundial de la Salud, la endometriosis afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en todo el mundo, es decir, a cerca del 10 % de este grupo poblacional.

Dra. Graciela Messina Hernández Médico Ginecólogo - Obstetra

La endometriosis es una afección a menudo dolorosa en la cual un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este. Con frecuencia afecta los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis. Es poco frecuente que los crecimientos de endometriosis se encuentren más allá de la zona de los órganos pélvicos.

El tejido endometrial se comporta como lo haría el que recubre el interior del útero: se engrosa, se separa y genera un sangrado en cada ciclo menstrual. El problema es que crece en lugares donde no debería y no se va del cuerpo. Cuando la endometriosis afecta a los ovarios, se pueden formar quistes llamados endometriomas. El tejido circundante puede irritarse y formar un tejido cicatricial. También es posible que se formen bandas de tejido fibroso, llamadas adherencias. Estas pueden causar que los tejidos pélvicos se peguen a los órganos.

La endometriosis puede causar dolor, especialmente durante los períodos menstruales. También pueden generar problemas de fertilidad. No obstante, los tratamientos pueden ayudarte a tomar el control de la afección y sus complicaciones.

Síntomas:

El principal síntoma de la endometriosis es un dolor en la pelvis. Suele estar ligado a los períodos menstruales. Aunque muchas personas sufren cólicos durante sus períodos, quienes viven con endometriosis suelen describir un dolor menstrual que es mucho peor de lo habitual. Es posible que el dolor empeore con el tiempo.

Los síntomas comunes de la endometriosis incluyen los siguientes:

* Períodos menstruales que provocan mucho dolor

El dolor pélvico y los cólicos pueden aparecer antes del período menstrual y durar varios días. También puedes tener dolor en la región lumbar y en el estómago. Otro término que designa los períodos menstruales que provocan mucho dolor es "dismenorrea".

* Dolor durante las relaciones sexuales

El dolor durante las relaciones sexuales o después de estas es común con la endometriosis.

* Dolor al defecar o al orinar. Es más probable que tengas estos síntomas antes o durante un período menstrual.

*Sangrado excesivo

En ocasiones, puede que tengas una menstruación abundante o sangrado entre dos períodos.

*Infertilidad

En algunas personas, la endometriosis se descubre a través de estudios para tratar la infertilidad.

*Otros síntomas

Puede que tengas fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas. Estos síntomas son más frecuentes antes o durante los períodos menstruales.