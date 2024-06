Liza Blanco revela que perdió dos embarazos y que será sometida a una histerectomía

La comunicadora Liza Blanco reveló que perdió dos embarazos, uno antes y otro después de tener a su hija Lenash López Blanco, fruto de su matrimonio con el animador y productor Jhoel López.

Durante una entrevista en el programa "Noche de Luz", la presentadora de televisión explicó que la primera pérdida "como tuve a Lenash muy rápido, como que no la sentía tanto", pero con el segundo, que fue ectópico, sí atravesó por un proceso de duelo.

"En el momento yo no lo entendí, pero sí me deprimí, por eso yo hoy en día le doy el lugar a eso, y eso es lo que me ha ayudado a ver eso como una experiencia que simplemente no se pudo, pero no tengo ningún problema en hablarlo, en su momento fue muy difícil, fue muy duro, pero hoy en día te puedo decir que valoró más a Lenash", añadió.

La comunicadora se convirtió en madre en el año 2018 tras dar a luz a su hija Lenash, quien nació prematura.

"Yo siempre he dicho que ella es un milagro", mencionó.

"Creo que ha sido el momento más difícil de mi vida y yo no estaba preparada para eso porque yo me hice la idea de que iba a tener un parto natura, a término", afirmó.

Sobre qué hizo que su parto se adelantara, Blanco dijo que pudo ser una bacteria "que es muy común en mujeres embarazadas". Recordó que un día antes de romper fuente obtuvo el alta médica después de ser hospitalizada durante dos días por complicaciones de salud.

"Lo peor era que perder a mi hija, yo no estoy preparada para ese momento y eso era un golpe que yo jamás iba poder superar . Yo le dije a Dios arrodillada: 'Quítame lo que tú quieres, pero no me quites a mi hija porque prefiero no vivir'", señaló.

Blanco confesó que actualmente ve las fotos de su unigénita en incubadora y da gracias a Dios, a diferencia de su esposo, ya que este no ha superado esa experiencia.

DIAGNOSTICADA CON ENDOMETRIOSIS, ADHERENCIA PÉLVICA Y ADENOMIOSIS

Liza Blanco también se sinceró sobre la enfermedad y condiciones con las que fue diagnosticada.

"Endometriosis y adenomiosis, y tiene que ver con eso, también tengo adherencia pélvica. De hecho, la semana que viene me voy a operar fuera", contó.

Blanco se realizará una histerectomía para "despegar ese ovario, quitar ese tejido, limpiar lo más que se pueda mi zona pélvica y retirar mi útero".