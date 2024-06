Liza Blanco y otras famosas dominicanas que han pasado por el dolor de la pérdida de un embarazo

Recientemente, la comunicadora Liza Blanco reveló la lamentable noticia que padece de endometriosis y que ha perdido dos embarazos, uno antes y otro después de tener a su única hija fruto de su amor Jhoel López, Lenash.

Al igual que Blanco, son varias las famosas que han pasado por este doloroso proceso de no llegar a conocer a sus retoños.

Pamela Sued, Amara la Negra, Mabel Henríquez, Ross María y la instagramer rumana nacionalizada dominicana Alexandra MVP, son algunas de las figuras en el país que han perdido embarazos.

liza blanco

Liza Blanco

La presentadora de “Entre nubes y fuegos” confesó en el programa “Noche de Luz” que la primera pérdida "como tuve a Lenash muy rápido, como que no la sentía tanto", pero con el segundo, que fue ectópico, sí atravesó por un proceso de duelo.

Blanco, quien tuvo a su primogénita en el 2018, expresó que fue muy difícil en su momento, pero hoy en día puede hablar del tema y “valora más” a su hija.

La esposa de Jhoel López también se sinceró sobre la enfermedad y condiciones con las que fue diagnosticada.

"Endometriosis y adenomiosis, y tiene que ver con eso, también tengo adherencia pélvica. De hecho, la semana que viene me voy a operar fuera", contó.

Blanco se realizará una histerectomía para "despegar ese ovario, quitar ese tejido, limpiar lo más que se pueda mi zona pélvica y retirar mi útero".

jenn quezada

Jenn Quezada: Foto: Instagram / Jenn Quezada

Hace dos años, la instagramer Jenn Quezada reveló en sus redes sociales que perdió el bebé que esperaba.

“Perdí mi bebé, este fue el primer video que hice cuando supe la noticia de que estábamos esperando un bebé, así reaccionó mi familia cuando mi esposo y yo le dimos la noticia todos estábamos muy felices y contentos, pues hace tiempo, ya que estábamos buscando tener un baby”, dijo Jenn en ese momento.

La instagramer aseguró que desde que supo de su embarazo empezó a cuidarse más, reduciendo las actividades de noche, pero seguía trabajando porque se considera una mujer muy activa.

Sin embargo, Quezada afirmó que se sentía cada vez peor y como resultado de eso perdió al bebé que desde hace un tiempo anhelaba tener.

Luego de esa perdida, en 2023, Quezada anunció que encontraba en espera de un “bebé arcoíris”, hijo que nace luego de la pérdida de un anterior durante el embarazo.

Actualmente, disfruta a su hija de siete meses, Norah Liah.

amara la negra

Amara La NegraFoto: Instagram

La cantante, actriz y presentadora dominicana Amara la Negra también perdió un bebé. Ella se encontraba embarazada de trillizos, pero solo quedaron dos: sus gemelas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress, quienes actualmente tienen dos años de edad.

“Sí, mi embarazo fue de trillizos, desafortunadamente perdí a uno de mis hijos, pero me quedaron dos. Dios sabe lo que hace, quizás pensó que no estaba preparada para tres en estos momentos”, expresó a la revista “Oh Magazine”, de Listín Diario.

Amara dijo que estuvo bastante triste y dolida, pero entendió que Dios es el único que tiene control de todo.

Agregó que tuvo parto por cesárea, y sus niñas nacieron muy pequeñas, por lo que permanecieron en incubadora por dos semanas.

Anteriormente a eso, en 2021, la presentadora de “Desiguales” (Univision) se sinceró con sus seguidores y reveló que sufrió un aborto cuando ni siquiera sabía que estaba embarazada.

“En julio, descubrí que estaba embarazada. Ni siquiera sabía o sospechaba que estaba embarazada porque tomé todas las medidas para prevenirlo, sin embargo, dos semanas después de perder mi período comencé a sangrar, ¡teniendo calambres realmente fuertes! La sangre se atasca, no tenía idea de lo que estaba pasando”.

la ross maría

La Ross María. Fuente Externa

A sus 18 años, la artista urbana Ross María ya pasaba por el dolor de la pérdida de un hijo tras sufrir un aborto por una sobredosis involuntaria de fármacos, que fueron prescritos para su depresión.

La Ross se encontraba de gira por España, donde tras dos presentaciones empezó a sentir las complicaciones que auspiciaron su regreso a República Dominicana, y la lamentable pérdida del que sería su primer hijo.

“Ella estaba haciendo un embarazo perfecto y muy saludable, tanto así que los doctores le dieron el visto bueno para poder viajar y hacer su gira. Se fue en contra de su voluntad por miedo a que ocurra una pérdida”, dijo DJ Sammy el padre del bebé y su entonces pareja en ese momento.

mabel henríquez

Mabel Henríquez. Foto: Instagram

Hace tres años, la comunicadora Mabel Henríquez dijo que iba a ser madre, pero “Dios me arrebató la oportunidad”, dijo en entrevista con el periodista Richard Hernández.

alexandra mvp

Alexandra MVP. Foto: Melvin Contreras

La instagramer Alexandra Hatcu también perdió un embarazo de cuatro meses en 2018.

“Me tuvieron que ingresar de emergencia, faltaban dos días para irnos de Europa hacia Estados Unidos, cuando me internaron me hicieron un legrado y ese mismo día cuando salí de la clínica tuve que ir lejos, a cuatro horas distancia a llevarle todas sus maletas a Mozart, porque se tenía que ir para Estados Unidos”, puntualizó Alexandra en su polémica entrevista en “Alofoke radio show” tras separarse de Mozart la Para.

pamela sued

Pamela Sued

En 2011 la comunicadora Pamela Sued reveló que perdió un embarazo antes de tener a su hijo, Alonso.

“Tristemente, les informo que hemos perdido a #Pumpi (así llamaba el embarazo) pero no hemos perdido la FE en Dios, quien hace las cosas perfectas. Gracias por el cariño”, dijo la esposa de Giancarlos Beras Goico, en Twitter, en ese momento.