Anthony Santos como profeta en su tierra protagonizará fiesta en Las Matas de Santa Cruz

Anthony Santos, se prepara para reencontrarse con su gente este sábado 2 de mayo en la Explanada Puntual Club de Las Matas de Santa Cruz.

El concierto se enmarca dentro de las tradicionales Fiestas Patronales La Santísima Cruz, aprovechando el feriado del fin de semana largo para atraer a miles de seguidores de todo el país y del extranjero hacia la tierra natal del artista.

“Presentar a Anthony Santos en su casa siempre es una experiencia inolvidable. No es solo un concierto, es un sentimiento que une a todo un pueblo”, expresó la organización del evento.

Anthony Santos ofrecerá un recorrido por su extenso repertorio de éxitos, garantizando una noche cargada de amargue y alegría. Debido a la alta demanda, los organizadores recomiendan al público asegurar sus reservaciones con antelación.

"El Mayimbe" es dueño de uno de los más grandes repertorios dominicanos, con títulos como "Voy Pa'lla", "Corazón culpable", "Vete y aléjate de mí", "Por mi timidez" y "Me quiero morir".