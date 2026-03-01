Yandel Sinfónico llenó Altos de Chavón con la sinfónica nacional

A las 9:30 de la noche, con un traje sastre negro y al ritmo del Puño de Tito subió a escena Yandel, marcando el inicio formal de su propuesta sinfónica.

El repertorio incluyó “Permítame”, “Como antes”, “Reguetón en lo oscuro”, “Abusadora”, “Te siento”, “Noche de sexo” y “El teléfono”. También interpretó un popurrí con “Mírala bien”, “Rakata”, “Ahora es” y “Pam Pam”. En la segunda parte del concierto sonaron “Encantadora”, “Ay mi Dios”, “Báilame”, “My Space”, “Nadie como tú” y “Sexo seguro”. Más adelante se incluyen “Mayor que yo” y “Noche de entierro”, además de un segmento de merengue orquestado.

“Buenas noches RD gracias por esa vibra de hoy”, dijo Yandel a su público.

El cierre estuvo compuesto por “En la disco bailoteo”, “Mami no me dejes solo”, “Te suelto el pelo”, “Dembow”, “Cómo es que se hace”, “Explícale”, “Frontiamos”, “Sácala”, “Me estás tentando”, “Moviendo caderas”, “Algo me gusta de ti” y “Yandel 150”.

Producción

La producción estuvo a cargo de Gamal Haché y Jorge Iglesias, de Iglesias Entertainment, responsables de la puesta en escena del espectáculo en República Dominicana.

Invitados

Durante la noche participó Gadiel, quien interpretó “La Pared” y “Plakito”.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando subió al escenario Sour, hijo del artista, quien presentó el tema “EveryDay” ante el público asistente.

“Esta persona que les voy a presentar ahora, yo soy fanático de su música, me encanta lo que hace, todavía más grande pero sé que él va a ser grande. Así que los dejo con mi hijo, come sangre Soür Beat, que es una bestia créanme, créanme”, explicó.

Músicos en escena

El concierto contó con la participación de poco más de 40 músicos de la Sinfónica Nacional en escena. Estos fueron los responsables de un intermedio de merengue en honor a República Dominicana.

La puesta incluyó show de láser, efectos especiales y lanzamiento de serpentinas en distintos momentos del repertorio. El sonido se mantuvo impecable durante toda la presentación.

Cambio de vestuario

Yandel a mitad del repertorio realizó un cambio de vestuario y apareció con chaleco y camisa blanca para la segunda parte del espectáculo, manteniendo la formalidad de la sinfonía.

Entrada

Desde las 9:00 de la noche el ambiente DJ Candy Boy, el dj oficial de Yandel fue el responsable de abrir la jornada preparando al público que ocupaba cada espacio del anfiteatro de Altos de Chavón, el cual estuvo a capacidad, entre 4 y 5 mil personas formaban el público.