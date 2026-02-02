Christian Nodal protagonizará concierto en Altos de Chavón el Sábado Santo

El cantante de música regional mexicana Christian Nodal será el protagonista del tradicional concierto de Sábado Santo en Altos de Chavón.

El artista mexicano se presentará el 4 de abril en el emblemático escenario de La Romana como parte de su gira "Pa'l Cora Tour 2026", bajo la producción de Gamal Haché por la empresa CMN y el empresario Gamal Haché

La preventa exclusiva para tarjetas Visa | Banreservas iniciará el próximo martes 3 de febrero a las 11:00 A.M con un 15% de descuento por 24 horas o hasta agotar existencia.

Mientras que la venta general estará disponible a partir a las 11:00 de la mañana del miércoles 4 de febrero (10% de descuento para tarjetahabientes Visa hasta agotar existencia).

Las boletas estarán disponibles exclusivamente a través de UEPA Tickets.

El concierto cuenta con el patrocinio de Banreservas, Visa, Brugal y Don Julio, marcas que respaldan el evento musical.