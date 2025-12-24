Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira por Europa

Las estrellas de la bachata Romeo Santos y Prince Royce celebraron que el tema “Dardos”, que corresponde a su álbum en conjunto “Better late than never”, está número uno en España con el anuncio de su gira por Europa.

La noticia fue revelada a través de las redes sociales de ambos junto a un clic donde también aparece la actriz Dascha Polanco.

En el corte promocional, que se desprende del video musical de “Estocolmo”, una de las trece canciones que componen el disco.

Los multipremiados artistas recorrerán varias ciudades europeas con su espectáculo “Mejor tarde que nunca”, que iniciará el 25 de junio en Sevilla, España.

En territorio español, también se presentarán en A Coruña, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Madrid, Pamplona, Tenerife, Santander y Murcia.

También visitarán Alemania, Suecia, Holanda, Reino Unido, Italia, Francia.