The Killers vuelve a RD tras su primera presentación en el país hace 16 años

La íconica banda de rock estadounidense The Killers vuelve a República Dominicana tras su primera presentación en el país el 11 de noviembre del año 2009.

La empresa productora de espectáculos SD Concerts anunció este miércoles que la agrupación se reecontrará con el público dominicano el próximo 27 de marzo en el Estadio de Softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en Santo Domingo.

La preventa de boletas iniciará el viernes 19 de diciembre desde las 10 de la mañana, a través de www.tuboleta.com.do.

Formada en Las Vegas en 2001, The Killers, integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., se ha consolidado como una de las bandas de rock más influyentes de las últimas dos décadas.

Con ocho álbumes de estudio, más de 30 millones de discos vendidos y una colección de himnos generacionales como Mr. Brightside

—una de las canciones más reproducidas en la historia de Spotify—, Somebody Told Me, Human, When You Were Young y All These Things That I’ve Done, la banda continúa llenando estadios alrededor del mundo con su poderosa mezcla de rock alternativo, new wave y una energía arrolladora en vivo.