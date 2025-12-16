Gira de Romeo Santos y Prince Royce iniciará el 1 de abril en Estados Unidos

La gira "Mejor tarde que nunca" de Romeo Santos y Prince Royce iniciará el 1 de abril de 2026 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, bajo la producción de Cárdenas Marketing Network (CMN).

Los artistas revelaron este martes la lista de lugares que visitarán, la cual completa un total de 25 fechas en diferentes ciudades de la nación norteamericana.

Hasta el momento, el recorrido está programado para finalizar el 24 de mayo en Ontario, California.

El lunes, con un reel protagonizado por el actor dominicano Manny Pérez y el comediante Splou, los íconos de la bachata confirmaron que "lo mejor… aún está por llegar".