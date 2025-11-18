Grupo Barak desarrolla multitudinaria gira por ciudades de Colombia

El grupo cristiano Barak concluyó una serie de tres conciertos en Colombia, una gira que reunió a miles de personas en un ambiente de adoración, música y fe.

La agrupación dominicana integrada por Robert Green, Angelo Frilop y Janiel Ponciano, reconocida por su propuesta de alabanza contemporánea, regresó al país con una acogida impactante.

El recorrido comenzó el jueves 14 de noviembre en la ciudad de Valledupar, donde los asistentes colmaron el recinto para vivir un encuentro de profunda conexión espiritual.

Desde las primeras notas, Barak logró que el público se integrará en un tiempo de adoración que marcó el intenso inicio de su gira por estas tres ciudades colombianas.

Al día siguiente, viernes 15 de noviembre, Medellín recibió al grupo con un entusiasmo desbordado. La presentación superó las expectativas, consolidando a Barak como una de las agrupaciones cristianas con mayor convocatoria en la región.

El cierre llegó el pasado domingo en Barranquilla, donde más de 15 mil personas se congregaron para presenciar la actuación final de la gira.

El multitudinario evento se convirtió en uno de los conciertos cristianos más destacados del año en la ciudad, confirmando el cariño del público por el ministerio.

Para Robert Green, líder y vocalista principal de Barak, esta experiencia significó más que una serie de conciertos. “Colombia nos hizo sentir en casa. Ver miles de voces adorando juntas nos recuerda por qué hacemos música: para exaltar a Dios y unir corazones en su presencia”, afirmó Green.