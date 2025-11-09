ReconocidosNet da el pistolazo de las fiestas navideñas en Santo Domingo

La Navidad llegó oficialmente en la capital dominicana con un estallido de ritmo, luces y alegría. Miles de personas se congregaron este sábado para disfrutar del primer concierto “ReconocidosNet en Navidad”, una producción de la plataforma Reconocidos.net que marcó el inicio de una serie de eventos gratuitos con los que se celebra el espíritu de estas fiestas.

El espectáculo, que reunió a figuras estelares de la salsa y el género urbano bajo la conducción del animador Mariachi Budda, convirtió la intersección de la Avenida Albert Thomas con Avenida Barney Morgan en un gran escenario al aire libre, donde la música unió a generaciones enteras en un ambiente alegre y seguro.

Chiquito Team Band, Donaty, Arlene MC, Angel Dior, Rochy RD, DJ Adoni y Braulio Fogón conformaron la cartelera.

La noche inició por todo lo alto con la actuación de Chiquito Team Band, que trajo desde el primer acorde la elegancia, el swing y la potencia de la salsa dominicana moderna.

Recién llegados de una exitosa gira por Europa y tras presentarse en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, los “creadores del sonido” interpretaron una selección de sus éxitos como “Si Quieres”, “No Podrás”, “Nos Desacatamos”, “Lejos de Ti”, “Los Creadores del Sonido”, “Corazón Salvaje” y “Llamada de Mi Ex”, desatando un coro masivo que convirtió el espacio en una pista de baile colectiva.

Con una puesta en escena impecable y una energía contagiosa, la orquesta reafirmó por qué es considerada una de las agrupaciones más importantes del género en República Dominicana.

El segundo turno fue para el cantante urbano Donaty, orgullo de Cristo Rey, quien conquistó al público con su carisma y un repertorio lleno de éxitos virales.

Interpretó temas como “Lo que pueda” (también conocido como “Sexi”), “Empaquétate” y “Tamboreo”, desatando la euforia entre los asistentes.

“Estamos disfrutando de una gran bendición”, expresó agradecido el artista, quien este año ha cosechado nominaciones en Premios Lo Nuestro y Premios Soberano.

Arleny MC formó parte de la entrega navideño 2025 de ReconocidosNet.

La noche continuó con la participación de Arlene MC, que deslumbró con su estilo atrevido y su energía sobre el escenario. Acompañada de bailarinas y un excelente juego de luces, interpretó “Mamazota”, tema que supera los 60 millones de vistas en YouTube, “Bumper”, “Celoso” y el tema oficial de la segunda temporada de La Casa de Alofoke, demostrando que el talento femenino urbano sigue conquistando terreno.

Ángel Dior reapareció en este escenario de ReconocidosNet.

El público además disfrutó la propuesta de Ángel Dior. Con su energía y autenticidad, el intérprete de “AIO” y “Piropi” entre otros que convirtieron el escenario en una fiesta total y demostraron su capacidad para seguir vigente en la industria musical.

Uno de los momentos más esperados llegó con Rochy RD, quien encendió el concierto con su inconfundible estilo y dominio escénico.

A ritmo de “Lean”, “Coronao”, “Haciendo dinero”, “Un brindis” y “Pal de peso” el rapero mantuvo al público en pura euforia, que no dejó de corear sus temas y pedir “¡otra!” al finalizar su actuación.

Dj Adoni brindó sus exitosas mezclas para poner a gozar a la multitud.

El siguiente en subir al escenario fue DJ Adoni, quien transformó el espacio en una auténtica discoteca al aire libre.

Con un set que combinó salsa, merengue, bachata y dembow, hizo bailar sin descanso a todos los presentes. “Gracias a Reconocidos.net por llevar el entretenimiento a la gente de los barrios, a los que disfrutan la música con el corazón”, expresó emocionado, desatando una ovación general.

Brauliio Fogon se encargo de cerrar el concierto navideño 2025 de ReconocidosNet, la noche del sábado 8 de noviembre 2025, en Santo Domingo.

El encargado de clausurar la noche fue Braulio Fogón, quien puso punto final al concierto con una presentación cargada de energía y éxitos.

El artista encendió el cierre con fuerza, mientras una lluvia de fuegos artificiales iluminaban el cielo de Santo Domingo.

“Gracias a Reconocidos.net por esta oportunidad de compartir con mi gente”, dijo emocionado, sellando con ritmo y entusiasmo una fiesta que hizo vibrar a miles de fanáticos.