Wisin, Jowell y Randy en una noche "de perreo hasta abajo" en el Óvalo de la Feria Ganadera

El Óvalo de la Feria Ganadera se transformó en una discoteca al aire libre cuando miles de personas movieron sus cuerpos al ritmo del reguetón clásico, el de los 2000, el de los pantalones anchos y los perreos sin pena "hasta abajo".

Una noche donde los celulares alumbraron y el sandungueo volvió a sentirse con la misma fuerza de cuando Wisin y el dúo Jowell y Randy mandaban en el género.

A las 10:15 de la noche del pasado sábado, el público recibió la voz de Wisin, uno de los primeros del género, quien abrió el concierto con “Adrenalina”.

Le siguieron temas de su faceta solista, como “Vacaciones” y otros, pero el verdadero estallido vino cuando decidió desempolvar la historia.

Desde el primer beat, el público entendió que no era un simple concierto, sino un regreso a la época dorada del reggaetón.

Wisin llevó al público a los inicios del 2000, cuando junto a Yandel formaban “El Dúo de la Historia”. Desde “Pam Pam”, “Ahora Es”, “Mírala Bien”, “Noche de Sexo”, “Besos Mojados” y “Sexy Movimiento”, cada canción fue lo que algunas personas del público llamaron un “viaje a mi juventud”.

El puertorriqueño se tomó un momento para recordar sus raíces y su conexión con el público dominicano.

“Cuando en la oficina me dan la noticia de que venía a RD, yo me siento feliz, porque fueron los primeros que nos dijeron que sí, cuando solo en el bulto tenía sueños”, dijo.

El reggaetonero encendió las linternas de los celulares y al ritmo de “El Teléfono” y “Noche de Entierro” se despidió, dejando a muchos con más ganas de perrear.

Casi dos horas más tarde, cuando el reloj marcaba las 12:10 de la medianoche, a la sombra del domingo, un audiovisual caricaturesco, un escenario con árboles inflables y bailarines disfrazados de animales anunciaron lo que venía: Jowell y Randy.

El dúo que integran Jowell y Randy irrumpió con “Dale Pa'l Piso”, y ahí no hubo vuelta atrás, el público se entregó como si el 2013 estuviera de regreso.

El dúo irrumpió con “Dale Pa'l Piso”, y ahí no hubo vuelta atrás, el público se entregó como si el 2013 estuviera de regreso.

El repertorio fue un palo tras otro: “Soy una Gárgola”, “23”, “Vamo' a Busal”, “No Te Veo” y “Shorty”, estas dos últimas de su época en Casa de Leones.

Entre todo el perreo sin descanso, Jowell tomó el micrófono para decir unas palabras al público.

“Gracias a ustedes por recibirnos siempre en este país tan maravilloso… fueron los primeros en recibirnos en toda Latinoamérica”, dijo.

El repertorio contó con una pausa para homenajear a Rubby Pérez y las víctimas del Jet Set con la reproducción del merengue de Rubby, “De Color de Rosa”.

Luego de ese momento, el público volvió al frenesí cuando sonó “Hey Mister” y aparecieron de sorpresa Doble T y El Crok para cantarla juntos, quienes más adelante aprovecharon para soltar un pedacito de “Pepe”.

La aparición de El Crok sorprendió a muchos de los presentes porque el día anterior había sido condenado a cinco años de prisión por homicidio involuntario de una menor de edad.

Luego, al concierto se sumaron Yomel el Meloso, Chimbala y Kiko el Crazy.

“Sensación del Bloque”, “Salgo Pa' la Calle” y “Siente el Boom”, himnos del perreo underground, pusieron a todos a bailar como si estuvieran en una fiesta de marquesina.

Y a la 1:30 de la madrugada, Jowell y Randy terminaron la fiesta con “Safaera”, el éxito junto a Bad Bunny y Ñengo Flow.