“El último cuarto”: el concierto con el que Lizzy Parra se retira de los escenarios

La cantante cristiana Lizzy Parra reconocida por su estilo auténtico dentro del trap latino con mensaje positivo, se retirará de los escenarios a presentar su concierto “El Último Cuarto”, el próximo sábado 25 de octubre 2025, en el Auditorio Pabellón de la Fama, a partir de las 8:00 de la noche.

Lizzy Parra se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música cristiana urbana. Sus letras se caracterizan por transmitir mensajes de fe, esperanza y transformación social, conectando con un público joven que busca contenido edificante en la música contemporánea.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con reconocidos artistas del género como Redimi2, Funky, Manny Montes, Alex Zurdo, Gabriel Rodríguez EMC y Wande, entre otros. Alcanzó gran notoriedad con su participación en el tema "Por un like" junto a Redimi2 y Ángel Brown, el cual superó los 14 millones de reproducciones en Youtube, consolidando su posición como una de las voces más prometedoras del movimiento.

Con “El Último Cuarto”, la artista busca ofrecerá una experiencia de adoración y reflexión a través de una puesta en escena cargada de energía, fe y propósito. El concierto que contará con invitados especiales, promete reunir a cientos de seguidores que han acompañado su crecimiento musical y ministerial.