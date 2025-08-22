Wisin y Jowell & Randy anuncian "3D", su primer show juntos en República Dominicana

El exponente del reggeatón, Wisin llega a República Dominicana acompañado del dúo Jowell & Randy para presentar una puesta en escena el próximo 18 de octubre en el Óvalo de la Feria Ganadera.

Eduardo Durán, productor artístico de ED Live, afirmó que será un espectáculo inolvidable, Wisin cuenta con una imponente producción y en el caso de Jowell & Randy estarán presentando show 3D.

"Será una gran rumba para que los seguidores de Wisin y de Jowell & Randy bailen y canten al ritmo de lo mejor del reggeatón", destacó.

Las boletas están a las ventas desde este 22 de agosto en Uepa Tickets.