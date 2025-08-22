Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Wisin y Jowell & Randy anuncian "3D", su primer show juntos en República Dominicana

El 18 de octubre en el Óvalo la Feria Ganadera.

Jowell y Randy se presentarán junto a Wisin en RD.

Listín DiarioSanto Domingo, RD

El exponente del reggeatón, Wisin llega a República Dominicana acompañado del dúo Jowell & Randy para presentar una puesta en escena el próximo 18 de octubre en el Óvalo de la Feria Ganadera.

Eduardo Durán, productor artístico de ED Live, afirmó que será un espectáculo inolvidable, Wisin cuenta con una imponente producción y en el caso de Jowell & Randy estarán presentando show 3D.

"Será una gran rumba para que los seguidores de Wisin y de Jowell & Randy bailen y canten al ritmo de lo mejor del reggeatón", destacó.

Las boletas están a las ventas desde este 22 de agosto en Uepa Tickets.

