Lucrecia: la cubana que fue fanática de Celia Cruz y ahora la interpreta en el teatro

No había una persona con más cualidades para interpretar a Celia Cruz que Lucrecia, a quien, además de la admiración, también una relación de amistad la unió a la fallecida artista, que se convirtió en su comadre.

Lucrecia, con una destacada trayectoria en el teatro y la televisión infantil, encarna a “La Reina de la Salsa” en el único musical autorizado sobre su vida, que llegará con su única función el próximo sábado 5 de julio a la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional de Santo Domingo, bajo la producción de Billy Hasbún y la dirección de Braily Ramos.

Según contó Lucrecia durante una entrevista telefónica desde Madrid para LISTÍN DIARIO, ella conoció a Celia cuando la abordó para pedirle un autógrafo después de un show, luego “La Guarachera” bautizó a su hijo, compartieron escenario y ahora le da vida en la historia teatral de dos horas y media, que se ha presentado en Miami, México, Nueva York y España.

“Tuvimos una amistad preciosa y con el tiempo Omer Pardillo, que es un albacea universal, ya hace veinte años yo llevo cantando la música de Celia, compartiéndola con mi repertorio en Estados Unidos hasta que a partir de 2017 fue que se estrenó el musical y ya hace unos años que no se presenta y se reestrena en República Dominicana, estamos todos muy emocionados”, contó Lucrecia.

“Hay algo muy importante que es esa emoción, esa admiración y ese respeto hacia Celia, y lo hago con tanto respeto, entro en sus grandes zapatos, la interpreto, me transformo y vuelvo a salir, gracias a Dios con toda mi humildad, para seguir con toda mi vida profesional, que gracias a Dios también es maravillosa, y mi vida familiar, mi hijo, mis padres, y lo hago con el respeto enorme solo para que sus seguidores, sus fans, la sientan, vibren con su música, con sus momentos, con su historia, la escuchen a ella y luego que se quede Celia en el ambiente y continúa Lucrecia con su vida”, explicó.

“Celia: el musical” tendrá en escena doce bailarines, dieciséis músicos y actores dominicanos de la talla de Lidia Ariza y Ramón Emilio Candelario, además de vestuarios originales del icono de la música latina, así como videos y fotografías inéditas.

“Será un show puramente de dominicanos, así que tienen que ir los familiares, el público en general para vivir un momento que no se lo pueden contar, tienen que ir a vivirlo”, afirmó.

“Hay una recreación del vestuario de nuestra reina, prendas, fotos, videos, que hasta ese instante no han salido a la luz”, añadió.

“También hay regalos de nuestra reina a República Dominicana que no se puede decir”, indicó.

VIVENCIA DE BILLY HASBÚN

Por su lado, Billy Hasbún recordó una anécdota con Celia Cruz cuando él trabajaba como auxiliar de vuelo en una línea aérea.

“Yo la conocí, yo era Flight Attender en línea aérea, y me tocó en primera clase y ella estaba en primera clase, yo me le declaré con su marido ahí y ella me mandó un mensaje dedicado a la estación del aeropuerto Kennedy, ella vivía en New Jersey”, confesó.

Tanto Lucrecia como Billy destacan la grandeza de Celia Cruz como figura del arte, enfatizando en la moneda de 25 centavos de dólar con su rostro que hizo la Casa de la Moneda de Estados Unidos como parte de su “American Women Quarters” y el homenaje póstumo con el ‘Premio Leyenda’ que recibió en la gala Mujeres Latinas en la Música de Billboard.

El próximo 21 de octubre 2025 se celebra el centenario del nacimiento de Celia Cruz, por lo que durante todo el año se han realizado homenajes, premiaciones y exposiciones en su honor.

El espectáculo, escrito y dirigido por Gonzalo Rodríguez, recrea la vida de la legendaria artista mediante recursos multimedia a través de pantallas que muestran materiales de archivo, videos, fotografías y documentos personales inéditos, mientras en escena la esencia de lo que fue Celia Cruz cobra vida con una orquesta en vivo.

Los temas más simbólicos de Celia Cruz se mezclan en este recorrido por su vida artística como son “Quimbará”, “La negra tiene tumbao”, “Tu voz”, “Bemba Colorá”, “La vida es un carnaval”, “El hierberito moderno”, “Toro mata”, entre otros éxitos.

“Guayabera de melao”

La cantante y compositora cubana Lucrecia a la vez promueve su nuevo tema, “Guayabera de melao”, una pieza de salsa tradicional.

El tema fue grabado en Puerto Rico, República Dominicana y Nueva York, y cuenta con la producción musical del veterano Isidro Infante, bajo la producción ejecutiva de Omer Pardillo-Cid. La composición es una colaboración de Lucrecia junto a William Liriano y Máximo Martínez, un trío que logró capturar la esencia bailable y auténtica de la salsa de siempre.

“No puedo estar más feliz de esta nueva producción... no sólo es una canción muy alegre y divertida, sino que colaborar con estos grandes de la música ha sido un honor y un placer”, expresó Lucrecia con entusiasmo tras el lanzamiento.