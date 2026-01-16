El documental "Guloyas: la llegada de los ancestros" concluye su rodaje

El documental “Guloyas: la llegada de los ancestros” concluyó su proceso de rodaje tras un trabajo de investigación y filmación realizado íntegramente en República Dominicana, con el propósito de preservar y proyectar internacionalmente la tradición de los Guloyas, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2005.

La filmación se desarrolló durante 18 días en locaciones de San Pedro de Macorís y El Seibo, y tiene previsto su estreno este año.

El documental está dirigido por Boynayel Mota y producido por Kelvin Liria y la periodista Jessica Hasbun, con la dirección de fotografía a cargo de Oliver Mota, SDC.

La iniciativa forma parte de Folklore, una línea creativa y documental que apuesta por visibilizar expresiones culturales dominicanas de alto valor patrimonial, abordadas con una mirada contemporánea, respetuosa y con estándares internacionales.

La productora general, Jessica Hasbun, explicó que el origen del documental responde a una convicción profunda sobre la riqueza cultural del país.

“Cuando comenzamos a desarrollar proyectos culturales en 2025, lo hicimos impulsados por una certeza: la República Dominicana tiene historias inmensas que merecen ser contadas con orgullo, profundidad y visión de futuro. Esta segunda edición de Folklore, dedicada a los Guloyas, nos ha confirmado esa intuición de una manera poderosa”, expresó.

El documental se prsenta como una tradición viva, no un vestigio del pasado.

Hasbún destacó que el acercamiento a esta manifestación cultural ha sido una experiencia transformadora.

“Sumergirnos en esta tradición ha sido descubrir una historia viva que habla de identidad, resistencia, fe, memoria y comunidad. No estamos documentando una tradición del pasado, estamos acompañando un legado que sigue latiendo en su gente”, afirmó Hasbun.

Responsabilidad cultural y memoria histórica

Por su parte, el productor general, Kelvin Liria, subrayó la responsabilidad que implica abordar una tradición de alto valor histórico y cultural.

“Tener la oportunidad de contribuir a la preservación y difusión de una tradición tan valiosa como los Guloyas, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el año 2005, es más que un privilegio. Asumimos con absoluta responsabilidad el compromiso de reconocer, honrar y devolver el inmenso valor que esta manifestación representa para nuestra cultura como dominicanos y latinos”, sostuvo.

Liria explicó que Guloyas: la llegada de los ancestros constituye la segunda incursión del equipo dentro del proyecto Folklore.

“Es un esfuerzo más por elevar y salvaguardar nuestro folklore, para que permanezca como un documento cultural de valor incalculable para las generaciones presentes y futuras”, agregó.

Una mirada cinematográfica y etnográfica

El director del documental, Boynayel Mota, señaló que la obra es una propuesta cinematográfica y etnográfica centrada en la tradición de los Guloyas de San Pedro de Macorís, expresión cultural vinculada a la comunidad cocola, descendiente de inmigrantes afrocaribeños provenientes de las islas de Barlovento.

“Mi primer contacto con esta manifestación se remonta a mi infancia, cuando los Guloyas visitaban el barrio San Carlos durante las celebraciones de carnaval. Esa experiencia generó en mí una conexión profunda que, con el tiempo, me llevó a acompañar esta tradición durante más de veinte años en San Pedro de Macorís”, relató.

Mota considera que el documental representa una aproximación poética y profundamente humana a esta tradición.

“Hoy tenemos la posibilidad de plasmar, de forma visual y sensible, una herencia que ha enriquecido la cultura nacional”, indicó.

La imagen como acto de respeto

Desde el ámbito visual, el director de fotografía Oliver Mota, SDC, afirmó que su trabajo estuvo guiado por el respeto y la conciencia histórica.

“Mi intención fue rendir homenaje a quienes ya no están y a quienes aún resisten. La imagen se concibe como un acto de escucha y de respeto, una mirada honesta que busca engrandecer la tradición sin domesticarla”, expresó.

Con este documental, Guloyas: la llegada de los ancestros se perfila como una pieza clave para la preservación audiovisual del folclore dominicano y su proyección en escenarios internacionales, consolidando un esfuerzo sostenido por la memoria, la identidad y la cultura del país.