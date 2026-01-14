El talento dominicano brilla en Netflix

El talento dominicano vuelve a brillar en una de las plataformas más importantes y conocidas del mundo, esta vez con Margareth Tapia, Wendy Encarnación y Carmina Polanco, quienes marcaron el ritmo del rodaje de la cuarta temporada de la serie española “Machos Alfa”, una producción de Netflix, en la que se destacaron como coordinadoras de figurantes.

Las jóvenes dominicanas, no se limitaron a solo seleccionar a los participantes como parte del background de la producción de alto nivel, sino que además, dirigieron y acompañaron a cientos de extras internacionales y criollos, velando por que cada escena fluyera con autenticidad en estrecha coordinación con el equipo español.

“Fueron nueve días de experiencias, estuvimos agotadas, mucho trabajo intenso, pasábamos de cinco de la mañana a diez de la noche en rodaje para luego tomar otras horas para seleccionar a los talentos del siguiente día. Por día eran 150 talento que debíamos enviar”, explicó Wendy.

La cuarta temporada de “Machos Alfa” es una coproducción española y dominicana, grabada en mayo en un hotel de Bávaro, Punta Cana, al este del caribeño país y se estrenó a nivel mundial el 11 de enero del presente año.

Con este trabajo las profesionales del casting logran seguir posicionando al país como un aliado creativo confiable para proyectos de alcance global, lo que les brindó, según estas, una experiencia memorable.

“Es algo especial para mí, entre tantos casteadores que nos hayan elegido a nosotras, es algo maravilloso y cumplir la meta, que la producción española nos hayan felicitado como agencia... nunca me imaginé que trabajaría para Netflix”, agregó Encarnación.

“Queremos seguir ampliando, hemos grabado con muchos artistas a nivel mundial, pero nos gustaría llegar a otros como Beyonce, Shakira, y que nuestro trabajo se pueda seguir esparciendo por todo el mundo”, finalizó la joven.

ACERCA DE Margareth Tapia, Wendy Encarnación y Carmina Polanco

Margareth Tapia.Foto: fuente externa

Margareth Tapia, 33 años

Es una productora audiovisual dominicana, directora de casting, actriz profesional, locutora, modelo y creadora de proyectos dentro del cine, la publicidad y la producción de videos musicales.

En 2017 fundó su propia agencia de casting, Mar Casting Agency, con un enfoque en cuidado humano y trato personalizado con artistas y clientes.

Ha trabajado en cientos de proyectos audiovisuales, especialmente en videos musicales y publicidad, colaborando con artistas internacionales de renombre como Bad Bunny, J Balvin, Maluma, Ozuna, Natti Natasha, entre otros.

Empezó a trabajar como directora de casting alrededor de 2014, inicialmente en comerciales de televisión y cine.

Fue responsable del departamento de casting en varias producciones cinematográficas dominicanas, como Mañana no te olvides (dirigida por José Pintor), La Barbería (de Waddys Jáquez) y otras.

En 2022 produjo su primer documental, titulado La Cuna del Dembow, en colaboración con Amazon Music y Amazon Prime Video.

Wendy Marit Encarnación.Foto: fuente externa

Wendy Marit Encarnación, 26 años

Es una profesional dominicana del mundo audiovisual, especialmente reconocida por su trabajo como coordinadora de casting en la Republica Dominicana.

Está acreditada oficialmente como Coordinador de Casting por la Dirección General de Cine (DGCINE) de la República Dominicana, donde figura en el directorio oficial del sector cinematográfico del país.

Ha trabajado en importantes proyectos importantes como el ultimo sencillo del artista puertorriqueño Ozuna, “La sirenita”, “Frente al Mar” de Beele, entre otros junto a la cantante colombiana Karol G y el dominicano Chris LeBron, además de ser coordinadora en la famosa intro del concierto de Bad Bunny, el pasado 21 y 22 de noviembre.

Su rol en casting implica colaborar en la selección y organización de talentos (actores, modelos, extras) para producciones locales e internacionales filmadas en RD, coordinando audiciones, administrando bases de datos de talentos y trabajando con equipos creativos.

Carmina Polanco Mesa.Foto: fuente externa

Carmina Polanco Mesa, 23 años

Profesional del área de casting en la industria cinematográfica dominicana. Su nombre figura en el directorio oficial de la Dirección General de Cine (DGCINE) de la República Dominicana como coordinadora de casting en producciones locales, lo que indica su rol en la selección de talento para cine y proyectos audiovisuales dentro del país.

Además, Carmina Polanco está vinculada de manera activa con trabajos de dirección de casting en producciones cinematográficas, y aparece acreditada en bases de datos de cine por su labor en proyectos, donde su función principal ha sido organizar y dirigir las audiciones y selección de actores para roles específicos.