"Boulevard" da el salto de "Wattpad" a la gran pantalla con el respaldo de Sony Pictures España

“Te amaré hasta que dejes de recordarme, hasta que me convierta en polvo y hasta que mi alma deje de existir”. Ella era para él. Él era para ella. Luke jamás se imaginó que alguien podría amarlo teniendo aquel desastre de vida. Ella lo hizo, pero no de la forma correcta. ¿Quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?

La exitosa novela juvenil Boulevard, escrita por la autora mexicana Flor M. Salvador, dará un salto a la pantalla con una adaptación cinematográfica que ya genera expectativas entre miles de lectores en América Latina.

La productora confirmó que el proyecto se encuentra en fase de desarrollo y que buscará mantener la esencia emocional que convirtió a Boulevard en un fenómeno literario desde sus inicios en la plataforma de lectura y escritura: Wattpad.

Esta será una producción mexicana que será adaptada con la participación de Sony Pictures España.

Flor Salvador expresó que esta nueva adaptación representa una oportunidad para llevar la trama a un público más amplio, destacando que el equipo trabajará para conservar la sensibilidad y profundidad que caracteriza a la novela.

Personajes de la adaptación

La producción también confirmó a los personajes principales que darán vida a los protagonistas. Eve Ryan interpretará a Hasley Weigel y Mikel Niso asumirá el papel de Luke Howland.

A ellos se suman Luis Zahera, como el padre de Luke, y Esther Acebo, interpretará a la madre de Hasley. El reparto juvenil incluye a Biel Anton, como Matthew; Christian Checa, en el papel de André; Claudia Roset, como Jane; Enzo Oliver, personificará a Neysan, y Jon Lukas a Zev. Además, Brian vilche dará vida a Dylan, Najwa Khliwa a Carla y Ainara a Dalilah.

Producción y guionista

La película contará con el guión del escritor español Javier Ruescas, uno de los autores más reconocidos en la literatura juvenil. Del mismo modo, la dirección estará a cargo de la cineasta Sonia Méndez, quien también aportará una visión cercana y realista a esta nueva versión de Boulevard.

El equipo aseguró que este elenco busca mantener la esencia del libro y poder conectar con los lectores que han seguido la historia desde sus inicios en Wattpad desde 2014 y publicada en físico en 2019 bajo el sello editorial, lo que amplió aún más su alcance entre lectores jóvenes.

Hasta el momento no se ha anunciado fecha de estreno de la película, pero aun así los fieles lectores de esta novela esperan con ansias poder ver en la pantalla la historia que han seguido desde Wattpad en su edición física.