Ron Dean, actor de "Batman", muere a los 87 años

El actor Ron Dean, quien trabajó en las películas "Risky Business" y "The Breakfast Club", murió en Chicago a los 87 años.

Aunque no se reveló la causa de muerte, su pareja, Maggie Neff, contó a TMZ que Dean estuvo luchando contra una larga enfermedad.

"Se aferró como un guerrero para despedirse de sus hermanitas. Luego nos quedamos solos, y en mis brazos, le tomé la mano, y él confió en mí cuando le dije que estaba bien dejarlo ir. ¡Qué honor!", dijo Neff.

También se destacó por interpretar al corrupto detective Wuertz en "Batman: El Caballero de la Noche" (2008) de Christopher Nolan.

Otros de sus créditos incluyen: "Por encima de la ley", "Entrega mortal" y "El Fugitivo", el thriller nominado al Oscar y donde encarnó al detective Kelly.

A lo largo de su trayectoria, Dean apareció en aclamadas series como "Frasier", "Urgencias", "El Ala Oeste de la Casa Blanca", "Policías de Nueva York", "Se ha escrito un crimen" y "CSI: Investigación en la Escena del Crimen".