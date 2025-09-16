Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood

Redford murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso

Cineasta. Robert Redford

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, Estados Unidos

Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, murió el martes por la mañana en Utah a la edad de 89 años, según el diario New York Times.

Redford murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefe ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, citada por el diario.

Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de América: ecologista, comprometido, independiente y próspero. El actor actuó en grandes clásicos, como "Butch Cassidy y el niño" (1969), "El golpe" (1973) o "Todos los hombres del presidente" (1976).

