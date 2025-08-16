30 años del estreno “Nueba Yol: Por fin llegó Balbuena”, primera cinta dominicana en tener segunda parte

Un día como hoy, hace 30 años llegó a los cines “Nueba Yol: Por fin llegó Balbuena”, la cinta dominicana del director Ángel Muñiz y protagonizada por el inolvidable artista Luisito Martí (1945-2010).

"Nueba Yol: Por fin llegó Balbuena” fue la primera película dominicana en tener una segunda parte: “Nueva Yol 3: bajo la nueva ley”, “porque las segundas partes nunca son buenas”.

Esta cinta aborda el tema de la migración de forma diferente, una más coloquial y humorística. En esta, el personaje de Balbuena atraviesa los sinsabores de un inmigrante dominicano cuando se enfrenta a la realidad en Estados Unidos, luego de haber sacrificado todo por llegar a la ciudad de Nueva York.

La película marcó el género comedia y tuvo un éxito impresionante a nivel de taquilla.

El icónico Balbuena, llevado a la pantalla con maestría por el comediante Luisito Martí, simboliza al dominicano común. Su travesía hacia Nueva York se transforma en una odisea cargada de humor y emociones que retratan la experiencia de miles de inmigrantes, no solo de la República Dominicana, sino de distintas partes del mundo.

“Nueba Yol” no solo narra la vida de Balbuena en Nueva York, sino que también ofrece un retrato de la comunidad dominicana en la Gran Manzana, convertida en el centro de sus vivencias y explora desde las dificultades para conseguir empleo hasta los choques culturales dentro de las familias inmigrantes, sin dejar de lado la nostalgia por la tierra natal.

También resalta la solidaridad entre inmigrantes a través de personajes como Fellito, quien guía y acompaña a Balbuena en su camino.