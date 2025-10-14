Festival Caye, de arte y entretenimiento, se llevará a cabo este 18 y 19 de octubre

La segunda edición del Festival de Creatividad, Arte y Entretenimiento (CAYE 2025) regresa este 18 y 19 de octubre para seguir construyendo una memoria colectiva que se consolida con identidad propia, convirtiéndose en un referente de la cultura y parte de lo que conocemos como economía naranja. En el corazón de Ciudad Nueva, sus calles se transformarán en un espacio público donde la cultura será la protagonista.

Desde las 3:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche, se vivirá una experiencia inmersiva en este casco urbano lleno de historia. Es un evento para toda la familia, con instalaciones artísticas, murales, música, danza, teatro y gastronomía, así como espacios tecnológicos que proponen activar el espacio público y propiciar la participación comunitaria.

Organizado por el Grupo EPREI, bajo la dirección de Venus Patricia Díaz y Omar García (conocido artísticamente como Angurria), el Festival CAYE se presenta como una plataforma integral que fusiona la innovación cultural con el desarrollo urbano. El evento cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), UNIBE, Billboard, Foro Caribe Naranja, Arquitecto, Fachadas RD, Tix.do y la Dirección Nacional de Mecenazgo.

“Es una gran emoción poder celebrar nuevamente este encuentro que une el arte, la cultura y la creatividad en un mismo espacio. Esta nueva edición ha sido pensada especialmente para la gente de CAYE, esa comunidad que le da vida, identidad y propósito al festival más allá del perímetro de Ciudad Nueva. Hemos diseñado esta propuesta con dedicación y cariño, buscando que tanto los más pequeños como los envejecientes puedan disfrutar y sentirse parte de una misma celebración. Nuestro deseo es que todos puedan reconocerse en esta gran foto colectiva y seguir fortaleciendo el sentido de pertenencia que nos convierte en ciudadanos de CAYE”, indicó Venus Patricia Díaz.

La estructura del festival se mantiene, pero esta edición incorpora nuevas caras y propuestas que aportan frescura, diversidad y oportunidades para artistas emergentes, al mismo tiempo que celebra a los ya consagrados. Habrá presentaciones en vivo, exhibiciones, experiencias gastronómicas y espacios interactivos que reflejan el espíritu de comunidad y creatividad que distingue el evento.

“No hay mejor métrica para medir el aporte dentro de la economía naranja que el reconocimiento de la propia comunidad. Cada cierto tiempo, al recorrer Ciudad Nueva, sentimos cómo la gente identifica a CAYE como un motor que impulsa, reconoce y valida el sector creativo local, y eso es algo que nos llena de satisfacción. En términos más concretos, durante la edición pasada los negocios locales reportaron haber triplicado sus ventas en comparación con un día regular o temporadas altas, lo que demuestra el impacto real del festival dentro del ecosistema económico y cultural de la zona”, reveló Venus Díaz.

El proyecto apunta a consolidar a Ciudad Nueva como el primer Distrito Creativo de Santo Domingo, promoviendo así la economía naranja y el desarrollo sostenible del sector cultural.

Festival CAYE 2025

Fecha: 18 y 19 de octubre

Hora: 3:00 p.m. a 11:00 p.m.

Lugar: Ciudad Nueva

Boletas: Tix.do

Gratis