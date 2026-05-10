De La Cruz, Steer y Abbott lideran blanqueada de los Rojos a Houston

Andrew Abbott permitió tres hits en seis entradas impecables y Spencer Steer conectó un jonrón para ayudar a los Rojos de Cincinnati a vencer a los Astros de Houston 5-0 el domingo.

Elly De La Cruz conectó tres hits y anotó dos carreras, y los Rojos consiguieron su segunda victoria consecutiva tras una racha de ocho derrotas. JJ Bleday aportó un triple de dos carreras.

Cincinnati se llevó dos de los tres partidos de la serie del fin de semana, recuperándose de una derrota por 10-0 en el primer encuentro al permitir solo una carrera en los dos juegos siguientes.

Abbott (2-2) ponchó a cinco y dio una base por bolas, lanzando 55 de sus 85 lanzamientos para strikes. Tejay Antone, Sam Moll y Graham Ashcraft lanzaron una entrada perfecta cada uno para completar el juego de tres hits.

El abridor de Houston, Kai-Wei Teng (1-3), mantuvo a los Rojos sin anotar durante las primeras tres entradas, pero fue relevado después de permitir cuatro hits consecutivos al comienzo de la cuarta.

De La Cruz conectó un sencillo, Sal Stewart un doble y ambos anotaron con un triple de Bleday al jardín derecho. Tyler Stephenson sacó a Teng del partido con un sencillo productor que puso el marcador 3-0.

A Teng se le atribuyeron tres carreras y cinco hits en poco más de tres entradas.