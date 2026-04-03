Scott Pilgrim regresa a los videojuegos con un ‘beat ‘em up’ ochentero estilo anime

Robots, demonios, veganos con superpoderes... Todo cabe en el mundo de ‘Scott Pilgrim’ que, tras seis novelas gráficas, una película y una serie animada en Netflix, regresa al mundo de los videojuegos con ‘Scott Pilgrim EX’, un juego de acción clásico estilo de las recreativas de los ‘80 (género ‘beat ‘em up’) y el encanto del mejor anime.

La serie de novelas gráficas del canadiense Bryan Lee O’Malley publicadas originalmente entre 2004 y 2010 contaba la historia de Scott Pilgrim, un bajista de 23 años que vive en Toronto (Canadá) y debe derrotar a los siete exnovios malvados de la chica de sus sueños, Ramona Flowers.

Con tono de comedia romántica y llena de batallas surrealistas y referencias a la cultura pop, el manga y los videojuegos, ‘Scott Pilgrim’ capturó la esencia de la generación millennial y la cultura hipster. Algo que ayudó a reforzar la adaptación cinematográfica de culto dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead.

‘Scott Pilgrim EX’ llega a consolas y ordenadores como una continuación de la serie animada de Netflix ‘Scott Pilgrim da el salto’, que ya amplió el universo de la saga y lo adecua a nuevas generaciones, de la mano de Tribute Games, un estudio conformado por extrabajadores del anterior videojuego de la franquicia.

Un título que vuelve a apostar por el género de peleas y scroll horizontal ('beat ‘em up'), pero en esta ocasión lo hace de una forma modernizada, simplificando los controles para que los combos y las peleas sean más disfrutables para los novatos, pero sin renunciar a movimientos avanzados que dan complejidad para los más experimentados.

También se nota una mejora en el desplazamiento, haciéndolo más ágil y cómodo para moverse por el escenario y alternar el combate entre la amplia variedad de enemigos que ocupan la pantalla. Además, como es habitual en este tipo de juegos, se puede jugar en solitario o acompañado.

Un juego gamberro con alma de cómic y estética anime

Esta actualización del movimiento también era necesaria para otro aspecto en el que el juego se adentra un poco para dar profundidad al gameplay: la exploración. Aunque no excesiva, esta posibilidad permite investigar la ciudad y llegar a diferentes zonas para encontrar secretos que mejorarán nuestras habilidades y estadísticas, además de ofrecer encuentros con personajes conocidos por los seguidores de ‘Scott Pilgrim’.

La exploración también hace que se prescinda de un recurso habitual en el género como son las “pantallas” preestablecidas y un avance lineal a través de las mismas, así, las fases clásicas en las que nos enfrentamos a oleadas de enemigos se reservan a momento específicos de la historia y a los jefes finales.

Con versiones alternativas de enemigos clásicos de la saga como Envy, Roxie o Gideon, las peleas contra estos enemigos más poderosos al final de cada fase son el mayor atractivo del juego, con combates divertidos, coloridos y llenos de acción y sorpresas.

Otro punto fuerte del juego es la excelente música del grupo estadounidense Anamanaguchi, que vuelve a poner banda sonora a Scott Pilgrim (ya lo hicieron en 2011 y 2023) con sus melodías estilo “chiptune” de fusión entre los 8-bit y el rock, unos sonidos que encajan a la perfección con el tono y el aspecto del juego.

‘Scott Pilgrim EX’ ha llegado sin hacer mucho ruido pero cargado de acción y amor por el universo que adapta y como una expansión de la historia para quienes quieran volver a ver a los personajes originales en nuevas situaciones y disfrutar de combates frenéticos contra todo tipo de enemigos con su selección de personajes jugables.