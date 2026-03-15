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Inicia la 98ª gala de los Óscar en Hollywood

"Pecadores", el horror vampírico de Ryan Coogler, y "Una batalla tras otra", la comedia dramática de Paul Thomas Anderson, llegan como favoritas a esta velada que premiará lo mejor del cine.

Zoe Saldana entrega el premio a Mejor Actriz de Reparto en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios Óscar.

Zoe Saldana entrega el premio a Mejor Actriz de Reparto en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios Óscar.AFP

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Agencia AFPHollywood, Estados Unidos

La gala de los Óscar comenzó el domingo en Hollywood con un "sketch" del presentador Conan O'Brien, quien hizo un recorrido por varias de las películas nominadas caracterizado como la tía Gladys, la villana de "La hora de la desaparición".

O'Brien, con el macabro maquillaje de payaso del personaje, hizo de todo, desde aparentar hablar noruego en una escena de "Valor sentimental" hasta aparecer animado en "Las guerreras k-pop".

"Pecadores", el horror vampírico de Ryan Coogler, y "Una batalla tras otra", la comedia dramática de Paul Thomas Anderson, llegan como favoritas a esta velada que premiará lo mejor del cine.

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