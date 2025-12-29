Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio de Saint-Tropez

La actriz Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio marino de Saint-Tropez, frente al Mediterráneo, donde descansan sus padres, informó este lunes el Ayuntamiento de esa ciudad del sur de Francia, que no precisó cuándo tendrá lugar la ceremonia.

Los allegados de Bardot, fallecida el domingo a los 91 años, ya están preparando las exequias, según una fuente próxima. La actriz había expresado su deseo de "descansar" en el jardín de su villa La Madrague, en Saint-Tropez.