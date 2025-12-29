Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio de Saint-Tropez

Los allegados de Brigitte Bardot, fallecida el domingo a los 91 años, ya están preparando las exequias, según una fuente próxima.

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales, Brigitte Bardot, sale del Palacio del Elíseo en París tras reunirse con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot falleció a los 91 años el domingo 28 de diciembre de 2025. AFP

Agencia AFPSaint-Tropez, Francia.

La actriz Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio marino de Saint-Tropez, frente al Mediterráneo, donde descansan sus padres, informó este lunes el Ayuntamiento de esa ciudad del sur de Francia, que no precisó cuándo tendrá lugar la ceremonia.

Los allegados de Bardot, fallecida el domingo a los 91 años, ya están preparando las exequias, según una fuente próxima. La actriz había expresado su deseo de "descansar" en el jardín de su villa La Madrague, en Saint-Tropez.

